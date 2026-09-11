El actor de doblaje revela cómo fue construir la voz de Jiro Azuma, la exigencia de trabajar a distancia con el reparto y lo que representó sincronizar su energía para dar vida a uno de los animes más intensos de “Black Torch”. (Foto: Crunchyroll)
El actor de doblaje revela cómo fue construir la voz de Jiro Azuma, la exigencia de trabajar a distancia con el reparto y lo que representó sincronizar su energía para dar vida a uno de los animes más intensos de “Black Torch”. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

El universo de “Black Torch” ha logrado cautivar a la comunidad otaku gracias a su electrizante mezcla de acción, estética ninja moderna y la compleja relación entre sus protagonistas. En el centro de esta historia se encuentra Jiro Azuma, un joven de carácter firme y rebelde que termina unido simbióticamente a Rago, un poderoso Mononoke.

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