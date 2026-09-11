El universo de “Black Torch” ha logrado cautivar a la comunidad otaku gracias a su electrizante mezcla de acción, estética ninja moderna y la compleja relación entre sus protagonistas. En el centro de esta historia se encuentra Jiro Azuma, un joven de carácter firme y rebelde que termina unido simbióticamente a Rago, un poderoso Mononoke.

Para conocer a fondo el trabajo detrás del micrófono, conversamos en exclusiva con Rodo Balderas, el actor de doblaje encargado de darle vida a Jiro en la versión en español latino. Nos adentramos en los secretos de la cabina de grabación, cómo construyó la personalidad vocal de este protagonista y qué podemos esperar del desenlace de “Black Torch” en Crunchyroll.

La química del doblaje a distancia: ¿Cómo se conectan las energías de Jiro y Rago?

Giro es impulsivo y apasionado, mientras que su contraparte es un espíritu antiguo y amenazante. Al estar prácticamente fusionados en la historia de “Black Torch”, ¿tuvieron la oportunidad de grabar algunas líneas juntos o cómo fue el proceso de acoplar tu energía a la de Andrés García?

— No pudimos grabar juntos. En el doblaje, desde hace muchos años, el proceso es grabar a cada actor por separado para que sea más sencillo hacer la mezcla de audio y la edición de los diálogos; la meta es tener el audio de cada actor por separado.

Pero es responsabilidad de nuestro director, y siento que lo logró bastante bien, nuestro director Óscar Garibay, de empatar nuestras energías para indicarnos en qué momento tenemos que hablar de cierta manera y responder al otro personaje. En particular con Rago, a veces yo grababa antes que el señor Andrés y él escuchaba mis diálogos ya grabados para responder. A veces era al revés: a mí me ponían a Rago, o me ponían a Chikka, o a Maggie, el villano, y así yo podía responder con mayor naturalidad, con mayor versatilidad y con mayor verdad a lo que estaba escuchando en español.

Construyendo a Jiro Azuma: Rompiendo el molde del héroe Shonen tradicional

Jiro combina una actitud rebelde callejera con un sentido ninja de la responsabilidad. ¿En qué aspectos de tu voz buscaste apoyar ese balance para que no sonara como el típico héroe de anime shonen?

— Jiro no es un personaje que se quiebra, no es temeroso, y eso me gustó mucho. A veces en el anime escuchamos este tipo de reacciones de “no sé lo que está pasando”, pero Jiro no. Me gustó que Jiro tiene mucha fiereza en su voz, mucho coraje, y entonces de pronto hay algunos raspados en la voz que hago porque él se ve fuerte, pela los dientes y se ve imponente. Todo eso se refleja de una manera inconsciente en la voz.

Los capítulos de la primera temporada de "Black Torch" ya están disponibles en Crunchyroll. (Foto: Crunchyroll)

Yo solamente veía la animación y trataba de dar un sonido en mi voz que fuera de acuerdo a lo que estaba viendo. Entonces, cuando dice “Creo que es hora de la acción, Rago, ¡vamos!” y cosas así, es valor, es fiereza, es confianza. Es un gran personaje porque es un protagonista verdaderamente valeroso.

La escena favorita de Rodo Balderas en “Black Torch”

Justo ahora que el equipo de “Black Torch” está más acentuado y a puertas de una aventura peligrosa para Jiro, ¿cuál ha sido hasta el momento la escena o la línea de diálogo que más disfrutaste grabar?

— Voy a hablar del episodio 6, que creo que ya está al aire definitivamente. Es cuando encuentran dentro de la mente de Jiro al Mononoke, a la versión de Rago como el monstruo animalesco gigante, y tienen que enfrentarse a pelear con él.

Ahí dice: “No pienso dejar que me mates aquí”... O sea, algo así como “No pienso dejar que me mates aquí. ¡Hora de la acción, Rago!”. Me encantó esa, me fascinó. Hay otra donde va a tirar un golpe y dice “¡Vamos, Rago!”, y esos son momentos muy lindos porque Jiro cuenta con Rago, Rago le presta su poder y se forma una simbiosis que me encanta. ¡Me encantaría tener un compañero Mononoke tan poderoso como él!

El camino al cierre de temporada en Crunchyroll: ¿Qué les espera a los fans?

¿Qué podemos esperar los fanáticos para lo que se viene en el rumbo al cierre de “Black Torch” en Crunchyroll?

— Pueden esperar un gran cierre, pueden esperar mucho corazón de parte de todo el equipo de doblaje y se percibe también mucho corazón de parte del equipo de animación para hacer un gran anime, logrando que se traslade y se adapte muy bien esa historia que la gente ya conoció en el manga a la pantalla. Esperen muchísima acción, esperen buenas peleas, buenos diálogos y, sobre todo, mucha alma en todo el proyecto.