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Erick Elera se pronuncia por primera vez tras ser vinculado a supuesta infidelidad a Allison Pastor: “Siempre hacen lo mismo” | Composición EC: @erickeleraoficial / @allisonpastorromero
Erick Elera se pronuncia por primera vez tras ser vinculado a supuesta infidelidad a Allison Pastor: “Siempre hacen lo mismo” | Composición EC: @erickeleraoficial / @allisonpastorromero
Por José Templo

El reconocido actor y cantante Erick Elera ha decidido romper el silencio tras verse involuntariamente envuelto en una tormenta de especulaciones que lo señalaban como el protagonista de una reciente traición sentimental en la farándula peruana. La controversia se originó luego de que el programa de Magaly Medina generara una enorme expectativa sobre un nuevo “ampay” de infidelidad, lo que provocó que el nombre del popular ‘Joel Gonzales’ inundara las redes sociales con juicios prematuros que pusieron a prueba su tranquilidad y la de su círculo más íntimo. A pesar de que finalmente se reveló que la figura involucrada era el exfutbolista Reimond Manco, el artista no ocultó su fastidio ante la ligereza con la que se difunden noticias sin fundamento, afectando su imagen pública y la estabilidad de su hogar con Allison Pastor. A continuación, te contamos qué dijo.

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