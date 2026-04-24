El reconocido actor y cantante Erick Elera ha decidido romper el silencio tras verse involuntariamente envuelto en una tormenta de especulaciones que lo señalaban como el protagonista de una reciente traición sentimental en la farándula peruana. La controversia se originó luego de que el programa de Magaly Medina generara una enorme expectativa sobre un nuevo “ampay” de infidelidad, lo que provocó que el nombre del popular ‘Joel Gonzales’ inundara las redes sociales con juicios prematuros que pusieron a prueba su tranquilidad y la de su círculo más íntimo. A pesar de que finalmente se reveló que la figura involucrada era el exfutbolista Reimond Manco, el artista no ocultó su fastidio ante la ligereza con la que se difunden noticias sin fundamento, afectando su imagen pública y la estabilidad de su hogar con Allison Pastor. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO ERICK ELERA SOBRE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD?

El recordado ‘Joel’ de Al fondo hay sitio restó dramatismo a las versiones que circularon en redes, aunque no ocultó su incomodidad. En declaraciones a distintos medios, cuestionó la facilidad con la que se difunden afirmaciones sin sustento. “Siempre hacen lo mismo, empiezan a juzgar y mal informan; hay gente que se queda con esa idea. Yo solo me río”, expresó inicialmente con tono relajado.

Sin embargo, en otro entrevista, esta vez para el programa ‘Todo se filtra’, fue más directo: “No tengo nada que hablar de eso, son estupideces”, dejando en claro su rechazo a este tipo de especulaciones. El actor también remarcó que evita involucrarse en polémicas mediáticas, subrayando: “No me gusta estar en dimes y diretes”.

¿QUÉ POSTURA TOMÓ ALLISON PASTOR FRENTE A LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA SU ESPOSO?

En lugar de provocar una ruptura o desconfianza, los rumores parecen haber pasado inadvertidos dentro del núcleo familiar de la pareja. Erick Elera explicó que su esposa, actual competidora de Esto es Guerra, reaccionó con total indiferencia al enterarse de que lo vinculaban con una presunta traición.

El cantante destacó que la comunicación y la seguridad mutua impidieron que el ruido mediático afectara su relación. “No, todo tranquilo, todo tranquilo por ese lado. Pero sí, un poco fastidioso que todo el mundo, mucha gente escribiendo o hablando o dando por hecho algo que no existe”, precisó el actor, subrayando que ambos conocen perfectamente el funcionamiento de la prensa de espectáculos.

Erick Elera y Allison Pastor. (Foto: Redes sociales)

¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN DE ERICK ELERA Y ALLISON PASTOR HASTA LA ACTUALIDAD?

El romance entre el intérprete y la modelo tiene sus raíces en los sets de grabación de ‘Al fondo hay sitio’, espacio donde ella trabajaba como bailarina y él destacaba en el elenco principal. Aunque inicialmente ella no mostró interés y llegó a ignorar sus intentos de acercamiento durante dos años, la perseverancia del actor dio frutos y oficializaron su unión en noviembre de 2016. Tras consolidar su amor, se casaron el 31 de agosto de 2019, formando hoy una de las familias más estables del medio junto a su hijo, según informa la plataforma Infobae.

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