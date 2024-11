Los 33 años de Christian Cueva han llegado oficialmente, y hoy sorpresivamente de la mano de Pamela Franco con quien iniciara una relación extramatrimonial hace 6 años. De manera controversial, y tras terminar sus respectivas relaciones, tanto el futbolista peruano como la cantante han decidido gritar su amor a los 4 vientos, y él sobre todo dedicarle románticas palabras cada vez que puede. En esta ocasión, las celebraciones por el trigésimo tercer cumpleaños del popular ‘Aladino’, han representado el escenario perfecto para que volviera a dirigirse a ella como “el amor de mi vida”, mientras dejan de ocultarse a través de besos, abrazos y hasta publicaciones realizadas por redes sociales.

ASÍ FUE LA GRAN FIESTA ORGANIZADA POR LOS 33 AÑOS DE CHRISTIAN CUEVA Y “EL AMOR DE MI VIDA” DEDICADO A PAMELA FRANCO

Gran revuelo ha generado en la farándula peruana el vínculo sentimental entre Pamela Franco y Christian Cueva, quienes han iniciado romance de manera oficial tras conflictivas relaciones de pareja, y ahora con motivo de la celebración por los 33 años del popular ‘Aladino’, gritan su amor a los 4 vientos durante fiesta que incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales.

La natal Trujillo del recordado ‘10′ de la selección peruana, fue la ciudad escogida para llevarse a cabo el gran evento por su onomástico, y pese a las restricciones evidenciadas en cuanto a toma de fotografías se refiere, por ejemplo, Instarándula de Samuel Suárez pudo obtener imágenes exclusivas donde hasta pudo escucharse que la ex de Christian Domínguez es su “primer amor”.

“Aquí con el amor de mi vida, que suba esa mujer que amo, el primer amor de mi vida, la única”, dijo Cueva llamando a Pamela Franco mientras le entonaban el característico “Feliz Cumpleaños”, y ella cumpliera con su petición acompañándolo como ocurrió en toda la noche de mediática fiesta.

Cabe resaltar, que además de los fuegos artificiales, variadas orquestas participaron de las celebraciones por el cumpleaños número 33 del popular ‘Aladino’, siendo la cantante aquella persona que estuvo a su lado animando y hasta interpretando canciones románticas.

DE ESTA FORMA MAGALY MEDINA CRITICA A CHRISTIAN CUEVA Y EL INICIO DE RELACIÓN CON PAMELA FRANCO TRAS PARTICIPACIÓN EN CONCIERTO

Hoy ‘Chollywood’ como le llama Magaly Medina a la farándula de la televisión peruana, volvió a remecer y generarse contenido producto de la aparición de Christian Cueva en pleno concierto de Pamela Franco a inicios de noviembre, siendo los abrazos y besos aquellos que evidencian la oficialización de un romance criticado duramente por la propia conductora de espectáculos.

La polémica giró entorno a la cantante y futbolista peruano tras difundirse las imágenes donde empezar a revelar cercanía y acciones propias de relación sentimental iniciada para monetizar y potenciarlos como figuras públicas, según refirió en “Magaly TV, La Firme”.

“Parece que el que está asumiendo un poco el manejo de la carrera de Pamela Franco es él”, expresa Magaly Medina considerando que la oficialización de relación protagonizada por Christian Cueva y Pamela Franco se está tratando de una estrategia de marketing a fin de generar ingresos, y el hecho de interactuar juntos en concierto, habría sido planeado.

Con respecto al popular ‘Aladino’, manifestó también que “ahora que no tiene club, de pronto se ha decidido a manejar administrativamente los ingresos de Pamela”, no sin antes preguntarse “¿Y por qué no aprovechar este cuarto de hora en que todavía siguen causando cierta conmoción y atención?”, mientras recuerda que la misma dinámica emplearon Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en su momento.

En relación a su irrupción en pleno concierto brindado por la ex de Christian Domínguez, Magaly Medina cuestionó que Christian Cueva lo hiciera “borracho”, y haciendo “gestos vulgares, groseros” que terminan por evidenciar “un espectáculo decadente”.

ESTO EXPRESÓ PAMELA FRANCO TRAS CONTROVERSIAL OFICIALIZACIÓN DE RELACIÓN Y BESO ROBADO POR CHRISTIAN CUEVA

Tras lo sucedido la noche del feriado 1 de noviembre, Pamela Franco se presentó en set del programa que conducen ‘Carloncho’ y Renzo Winder para “No Somos TV”, revelando detalles acerca de subida al escenario por parte de Christian Cueva, relación con él, y también expresándose sobre las especulaciones entorno a la aparente forzada oficialización durante concierto.

Inicialmente, y de manera rotunda, la cantante negó que todo lo visto y difundido haya estado preparado con atelación, ya que “... si analizan los videos, yo estaba nerviosa porque no subía cualquier persona”.

Sin embargo, un instante que llamó la atención ocurrió cuando Christian Cueva decide darle un beso, termina por hacerlo en la mejilla, y ella reacciona de manera esquiva y con aparente indiferencia, confesando así Pamela Franco que “no supe manejar la situación porque no sabía cómo actuar, esa es la realidad” pese a incluso cantar varios temas juntos.

“Me robó el show, es que él canta todas mis canciones, se sabe todas mis canciones”, dijo también acerca del momento que compartieron durante concierto realizado en discoteca, animándose a decir con cierta gracia que “estoy pensando seriamente en contratarlo”.

Como parte del diálogo concedido a Sin Lenguas En Los Pelos de “No Somos TV”, y antes de la llamada telefónica a Christian Cueva, Pamela Franco optó por responder a los cuestionamientos llevados a cabo en “Magaly TV, La Firme”, diciendo que “más allá de romantizar o no, nadie sabe la vida de nadie ... es muy fácil juzgar si no me conoces y si no estás al tanto de detalles ...”, terminó precisando.