En los últimos días, el mundo digital peruano se ha visto sacudido luego de que Alexander Quesquén fuera acusado públicamente de infidelidad por Camila Petite. El hecho ha acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, luego de que el youtuber gastronómico del canal ‘A comer’ fuera señalado de mantener una relación paralela mientras aún estaba con su pareja. Esta noticia ha generado un sinfín de reacciones entre los seguidores en las redes sociales, quienes criticaron fuertemente al joven creador de contenidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE DE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE ALEXANDER QUESQUÉN A CAMILA PETITE?

La polémica por una presunta infidelidad surgió tras la difusión de unas imágenes en las que se ve a Camila Petite en actitudes cariñosas con otro hombre. Tras la presión de los seguidores, quienes se cuestionaban sobre su pareja, Alexander Quesquén, la influencer gastronómica decidió romper su silencio y aclarar la situación. Según la creadora de contenidos, optó por finalizar la relación con Quesquén tiempo atrás debido a las reiteradas infidelidades que cometió durante la relación en estos años. Así, en declaraciones para la plataforma de Ric La Torre, Camila desmintió los rumores que se venían generando en las redes sociales, donde la señalaban como la responsable de la ruptura.

“Mi comentario no fue una broma ni algo dicho a la ligera. Surgió porque empezaron a circular versiones falsas sobre mí: que yo había engañado, que dejé la relación por otra persona o que fui interesada (...) Decidí terminarla porque ya no podía tolerar ese tipo de situaciones, no porque yo estuviera con otra persona”, contó la joven empresaria. Ante esta polémica situación, los internautas no dudaron en reaccionar a lo ocurrido, generándose un tenso debate. Entre los comentarios se registran burlas y ataques de carácter personal, incluso enfocados en su apariencia física del rostro principal del canal de YouTube ‘A comer’.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ACTUAL ENTRE CAMILA PETITE Y ALEXANDER QUESQUÉN?

Luego de la polémica por la supuesta infidelidad de Alexander Quesquén mientras mantenía una relación con Camila Petite, la creadora de contenidos precisó que en la actualidad mantiene un vínculo cordial y respetuoso en el plano profesional con él. De hecho, ambos continúan con sus proyectos personales y realizando lo que más le gusta, la cocina. “Hoy estamos en buenos términos. Seguimos apoyándonos profesionalmente y mantenemos una relación respetuosa y cordial”, indicó.