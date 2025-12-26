La Navidad de Pamela López estuvo marcada por la polémica luego de que decidiera hacer público una videollamada que habría recibido de Christian Cueva durante la madrugada del 25 de diciembre. La empresaria trujillana acusó a su expareja de comunicarse con sus hijos en aparente estado de ebriedad, una situación que, según denunció, terminó afectando emocionalmente a los menores.

El hecho fue expuesto a través de historias de Instagram, donde Pamela compartió audios, capturas y mensajes para sustentar su versión, asegurando que su decisión de exponer el episodio respondió a la necesidad de proteger a sus hijos y marcar límites claros. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE LA VIDEOLLAMADA DE NAVIDAD?

Pamela López relató que la llamada se produjo pasada la medianoche, cuando decidió, como en ocasiones anteriores, permitir que sus hijos conversaran directamente con su padre. Sin embargo, la situación habría tomado un giro inesperado debido al comportamiento que ella atribuye al futbolista. De acuerdo con su testimonio, Christian Cueva se habría comunicado en aparente estado de ebriedad, utilizando expresiones ofensivas e intimidantes frente a los menores.

En una de sus publicaciones, la empresaria explicó que el tono y las palabras empleadas durante la llamada generaron miedo y afectaron emocionalmente a sus hijos. “Pasando las 12 recibí una llamada del padre de mis hijos y como siempre les pasé el teléfono directo a mis niños para que puedan saludarse, su condición o estado era el mismo de toda la vida”, escribió, dejando en claro que no se trató de un saludo tranquilo propio de la fecha.

Trujillana expone nueva pelea con Christian Cueva. (Instagram: @pamelalopezoficial)

¿POR QUÉ PAMELA LÓPEZ DECIDIÓ HACER PÚBLICO EL EPISODIO?

La trujillana sostuvo que su decisión de exponer lo ocurrido no fue impulsiva, sino una reacción frente a situaciones que, según afirma, se han repetido a lo largo de los años. En ese sentido, señaló que su principal motivación fue proteger a sus hijos y marcar un límite frente a conductas que considera dañinas. “Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años”, expresó en una de sus historias.

Pamela también aseguró que cuenta con grabaciones completas de las llamadas, aunque precisó que no puede difundirlas íntegramente en redes sociales. No obstante, dejó entrever que estos registros podrían ser presentados ante las autoridades correspondientes.

El momento más sensible de su testimonio llegó cuando afirmó que la actitud de su expareja provocó el llanto de sus tres hijos. “Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero no lograste tu fin”, escribió, reafirmando su postura de defensa maternal.

¿QUÉ SEÑALÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE LA COMUNICACIÓN DE CUEVA Y SUS HIJOS?

Ante las posibles críticas y especulaciones, Pamela López aclaró que en ningún momento buscó restringir el contacto entre Christian Cueva y sus hijos. Para respaldar su versión, compartió capturas de pantalla que evidencian que sí respondió a las videollamadas realizadas durante Navidad. Sin embargo, explicó que optó por interrumpir la comunicación al notar el estado en el que se encontraba el futbolista, priorizando la tranquilidad de los menores, según recoge Infobae.

“Para que ni te victimices luego diciendo que no te dejo hablar con tus hijos”, escribió, antes de señalar que, según su versión, el deportista no se comunicó con los niños durante el resto del día ni les hizo llegar obsequios navideños. Pamela fue enfática al cerrar su mensaje: “Cuando llamas lo haces en ese estado para crear pánico en ellos. No te lo voy a permitir”, dejando claro que su postura busca resguardar el bienestar emocional de sus hijos por encima de cualquier conflicto personal.

Trujillana expone nueva pelea con Christian Cueva. (Instagram: @pamelalopezoficial)