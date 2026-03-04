Tony Lino, el joven imitador de Pedro Suárez-Vértiz, desató una fuerte polémica tras ser eliminado de la competencia en ‘Yo Soy’. El concursante no guardó silencio y utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera un ataque injusto y desmedido hacia su reputación.

Como se recuerda, el jurado decidió ventilar intimidades de su proceso de preparación, señalando presuntas faltas de responsabilidad que habrían opacado su talento natural. Esta disputa entre el participante y la producción ha generado un intenso debate en las redes sociales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ EL IMITADOR DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ ARREMETIÓ CONTRA EL JURADO TRAS SU SALIDA?

El malestar de Tony Lino estalló inmediatamente después de su eliminación mediante una transmisión en vivo por TikTok. El cantante manifestó su profunda indignación ante los comentarios que le hizo Ricardo Morán, quien reveló públicamente sus inasistencias a los ensayos. Para el concursante, el hecho de que se le tildara de irresponsable frente a miles de espectadores fue una estrategia desleal que buscaba dañar su reputación profesional más allá del concurso.

El artista fue enfático al señalar que su enojo no nacía de haber perdido su lugar en el programa, sino de la forma en que se manejó la situación. “Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia”, sentenció Lino ante sus seguidores, dejando claro que se sintió vulnerado por la producción, según informa Infobae.

¿QUÉ CRÍTICAS TÉCNICAS RECIBIÓ DURANTE SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN?

La interpretación del tema “Lo olvidé” no logró convencer a los jueces, quienes notaron diversas deficiencias en la ejecución. Jely Reátegui percibió una desconexión emocional, señalando que la energía de Lino estaba demasiado rígida para una balada tan nostálgica. Por otro lado, Carlos Alcántara, si bien elogió su capacidad vocal, consideró que el imitador falló en sostener el timbre característico del fallecido rockero peruano durante los pasajes más exigentes de la canción.

A estas observaciones se sumó la dura reprimenda de Ricardo Morán por faltar a clases de canto y expresión corporal. El productor fue tajante al atribuir los errores de la gala a la falta de preparación previa del joven. “Ni siquiera has venido a las clases, no hay nadie que te pueda dirigir y ayudar”, le recriminó Morán en vivo, asegurando que el talento natural no es suficiente si el participante no permite ser guiado.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE TONY LINO TRAS ESTE ESCÁNDALO TELEVISIVO?

Tras el amargo desenlace de su participación, el imitador sorprendió a su audiencia al anunciar un retiro momentáneo de la vida pública. Lino explicó que necesita un tiempo prudencial para asimilar lo ocurrido y sanar emocionalmente antes de volver a rendir tributo al ícono del rock nacional. Al respecto, fue muy claro en su mensaje de despedida: “Yo me voy a retirar de los escenarios, no voy a hacer tributo quizás en uno o dos meses. Quiero recuperarme bien y poder retomar esta imitación con fuerza”.