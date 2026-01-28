No cabe duda de que Tony Succar se ha convertido en uno de los percusionistas peruanos más importantes en los últimos años. Durante su carrera profesional, marcó un hito al convertirse en el ganador más joven de los premios a Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa por su disco “Más de Mí” en 2019. Sin embargo, durante los últimos días, su nombre ha vuelto acaparar las principales portadas de los medios nacionales al denunciar a través de sus redes sociales un incidente de maltrato hacia su padre, Antonio Succar, en un hotel de los Estados Unidos. Esto generó, sin duda, una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo y solidaridad ante lo ocurrido. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL SUPUESTO MALTRATO QUE SUFRIÓ TONY SUCCAR Y SU PADRE EN UN HOTEL EN ESTADOS UNIDOS?

A través de sus redes sociales, Tony Succar realizó una denuncia pública de un presunto maltrato hacia su papá, Antonio Sucar, en el hotel Best Western de Woodland Hills, en Los Ángeles. Según detalló el compositor nacional, todo inició cuando ambos acudieron al alojamiento para registrarse; sin embargo, en ese momento su padre de 71 años necesitaba los servicios higiénicos con mucha urgencia. La situación se tornó tensa cuando el personal del hotel, quien registraba todo con su celular, le negó el uso del baño, pese a que mantenía una reserva activa, lo que generó el malestar del productor.

Por su parte, el trabajador del establecimiento indicó que ninguno figuraba como huésped, lo que generó que el ambiente se vuelva más tenso. De hecho, el empleado sostuvo que el padre del musico peruano le había alzado la voz, por lo que no dudó en cancelar de manera definitiva la reserva. Frente a esta inesperada situación, Tony, visiblemente sorprendido, solicitó una explicación. Finalmente, ambos optaron por retirarse del lugar y acudir a un local que contaba con baño. “Mi papá pudo orinar aquí, donde te puedes comer un buen teppanyaki y, al mismo tiempo, puedes ir al baño y orinar en paz”, contó.

¿POR QUÉ MIMY SUCCAR ESTUVO ALEJADA DE TONY SUCCAR?

Después de años de rumores, Mimy Succar rompió su silencio y confirmó que su distanciamiento con su hijo, el reconocido productor musical Tony Succar, tuvo como origen una mala relación con su nuera, Lauren Christine. La confesión ocurrió durante una entrevista con Magaly TV, la firme, donde la cantante abordó por primera vez públicamente el tema.

Al ser consultada sobre el motivo detrás de los más de dos años sin comunicación con Tony, Mimy intentó evadir la pregunta, pero terminó reconociendo que el conflicto sí existió y que tuvo relación con la entonces pareja de su hijo. “Ay, mira cómo sabe. Realmente sí. Al principio era difícil para él porque ella no comprendía esto [la música]. Pero ya después, poco a poco, fue entendiendo que era la música lo que le apasiona a él”, expresó la artista ganadora del Grammy.

A pesar de los problemas del pasado, Mimy aseguró que ahora todo está superado. Hoy por hoy, la familia está más unida que nunca y han dejado atrás las diferencias que los alejaron. Por su parte, Tony Succar también habló sobre el proceso de reconciliación con su madre, asegurando que fue una etapa dolorosa, pero necesaria para sanar heridas. “No saben el otro lado de lo que nosotros tuvimos que pasar para sanar todas las heridas, especialmente con mi mamá, no hablábamos dos años”, declaró.