El regreso de Pablo Villanueva, el popular “Melcochita”, al Perú se convirtió en un verdadero drama familiar. El humorista de 89 años llegó a su casa, ubicado en Chorrillos, acompañado de la policía y su abogado para recoger su ropa y ver a sus hijas, pero se dio con la sorpresa de que su aún esposa, Monserrat Seminario, le prohibió la entrada. La tensión subió tanto de tono que el artista terminó llorando frente a las cámaras al ver que no le permitían acercarse a las menores, e incluso denunció que una de ellas fue jaloneada al intentar saludarlo. Este penoso incidente, que fue grabado por programas de espectáculos, marca el fin definitivo de su relación en medio de acusaciones legales y mucha angustia. Como se recuerda, Monserrat lo ha denunciado formalmente por abandono de hogar, una acusación que él niega rotundamente al asegurar que su reciente viaje a Estados Unidos fue estrictamente por trabajo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SE DESATÓ EL CONFLICTO ENTRE PABLO VILLANUEVA Y MONSERRAT SEMINARIO EN SU VIVIENDA?

Todo el problema empezó cuando el artista fue a su departamento en Chorrillos con su abogado y varios policías, pero se chocó con que su expareja no lo dejaba pasar. Pese a que el artista intentó inicialmente gestionar el contacto con sus niñas mediante mensajes de texto, la negativa de Seminario fue rotunda, prohibiendo incluso que las menores se asomaran a verlo.

La situación se tornó dramática cuando una de las niñas intentó acercarse a su papá y Monserrat la apartó a la fuerza, lo que hizo que Melcochita se pusiera a llorar de la impotencia. Muy dolido por la situación, el cómico comentó: “A mi hija le ha gritado… ella sabe que es mi chochera. La ha empujado, la tiene estresada”.

Al final, tras una tensa espera de 20 minutos, pudo ingresar para rescatar su guitarra, maletas con ropa y diversos cuadros.

¿CUÁL ES EL DESTINO DE LA FAMILIA TRAS LA INMINENTE SEPARACIÓN DE MELCOCHITA Y MONTSERRAT SEMINARIO?

El futuro de las hijas de la pareja se decidirá este miércoles 18 de marzo en una reunión donde ambos deberán ponerse de acuerdo sobre quién se queda con las niñas y cómo serán las visitas. El objetivo de Melcochita es lograr una tenencia compartida para poder estar presente en la vida de las menores y frenar los problemas que han tenido últimamente, según informa el diario La República.

El abogado Ysrael Castillo, quien custodia los intereses de Villanueva, dejó claro que lo más importante es que las pequeñas dejen de sufrir por estos escándalos públicos. En esta línea, indicó que su intención es buscar la paz entre ambos: “Nunca vamos a buscar la confrontación”, señaló en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

¿QUÉ MOTIVÓ LA DECISIÓN DE LA SEPARACIÓN?

Semanas atrás, Melcochita había adelantado que planea poner fin a su matrimonio tras más de 17 años junto a Monserrat Seminario. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, explicó que la relación se encontraba desgastada desde hacía varios meses.

De acuerdo con el artista, el vínculo ya no tenía la misma conexión emocional y el cariño entre ambos se había perdido con el tiempo. “Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, manifestó durante la entrevista.

El cómico también comentó que la relación estuvo marcada por constantes celos. “Me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”, aseguró.