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¡Escándalo total! Melcochita vive intenso enfrentamiento con Monserrat Seminario al intentar ver a sus hijas y sacar sus pertenencias | Composición EC: Instagram
¡Escándalo total! Melcochita vive intenso enfrentamiento con Monserrat Seminario al intentar ver a sus hijas y sacar sus pertenencias | Composición EC: Instagram
Por Redacción EC

El regreso de Pablo Villanueva, el popular “Melcochita”, al Perú se convirtió en un verdadero drama familiar. El humorista de 89 años llegó a su casa, ubicado en Chorrillos, acompañado de la policía y su abogado para recoger su ropa y ver a sus hijas, pero se dio con la sorpresa de que su aún esposa, Monserrat Seminario, le prohibió la entrada. La tensión subió tanto de tono que el artista terminó llorando frente a las cámaras al ver que no le permitían acercarse a las menores, e incluso denunció que una de ellas fue jaloneada al intentar saludarlo. Este penoso incidente, que fue grabado por programas de espectáculos, marca el fin definitivo de su relación en medio de acusaciones legales y mucha angustia. Como se recuerda, Monserrat lo ha denunciado formalmente por abandono de hogar, una acusación que él niega rotundamente al asegurar que su reciente viaje a Estados Unidos fue estrictamente por trabajo. A continuación, te contamos todos los detalles.

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