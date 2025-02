Los conflictos entre Magaly Medina y los conductores de ‘América Hoy’ continúan en la farándula peruana, luego de que la popular ‘Urraca’ fuera una de las principales críticas por el desempeño de Milett Figueroa en la conducción y por el bajo rating que logró el programa de América Televisión en su primer día. En ese sentido, Edson Dávila, integrante del espacio, aprovechó la oportunidad para enviar un fuerte mensaje, al parecer, dirigido a Medina, haciendo referencia a la poca acogida que tiene ahora en el horario estelar de ATV. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO RESPONDIÓ EDSON DÁVILA A MAGALY MEDINA POR EL BAJO RATING EN SU PROGRAMA?

Desde el estreno de ‘América Hoy’, uno de los personajes que ha salido a criticar el bajo rating y el desempeño de Milett Figueroa ha sido Magaly Medina, quien ha señalado que la modelo peruana no tiene encanto y mucho menos conocimiento de lo que sucede en el mundo del espectáculo nacional porque estuvo por mucho tiempo viviendo en Argentina. Incluso, la periodista mencionó que, debido a que la actriz se quedaba callada en ciertos momentos de su intervención, el programa de América Televisión solo logró 4 puntos de rating.

“Hoy (10 de febrero) estaba perdida, no hilvanaba frase ni palabra porque no conoce nada de nuestra farándula. No sabía de qué hablar, no aportaba nada. Fue tremendo y patético. Por eso se merecen los 4 puntos que hacen de rating, lo mismo de siempre. No aporta absolutamente nada, está perdida. Porque además ella nunca ha sido conductora de un programa de televisión. Porque además con las que tiene al lado, una que quiere parece ser monja, Ethel Pozo y tiene pues a su mono con metralleta que la utilizan para lanzar dardos que la señito luego se persigna ¿no?” arremetió Medina contra Figueroa y las demás integrantes.

Sin embargo, en la última edición del magazine, los presentadores no desaprovecharon la ocasión para responderle. Janet Barboza recomendó a la audiencia que no se dejara engañar por aquellas personas que brindan mala información acerca de su programa. Mientras tanto, Edson Dávila, fiel a su estilo, mandó un mensaje muy sarcástico, dejando entrever el poco público que ha tenido Magaly Medina tras el estreno de ‘Magaly TV La Firme’. “El prime está en 7 puntos, el prime ese de la noche”, dijo Edson.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE LAS CRÍTICAS?

Al comienzo de ‘América Hoy’, Milett Figueroa se refirió a las críticas que viene recibiendo por asumir la conducción del programa de América Televisión. “Aunque mucha gente no quiera, estoy acá parada, puesta para la casa, para la gente. Están prendidos a América Hoy porque no es para menos, este programa lo ve todo el mundo y otros canales también”.

Edson Dávila aprovechó un espacio de 'América Hoy' para enviar un fuerte mensaje, al parecer, dirigido a Magaly Medina, haciendo referencia a la poca acogida que tiene ahora.

Asimismo, Ethel Pozo, quien también es recriminada constantemente por Magaly Medina, no se quedó callada y decidió responder: “Nuestros principales marketeros están en otros canales. Muchísimas gracias a ellos por hacernos la publicidad correspondiente”.

¿QUÉ OPINA JAVIER MASIAS SOBRE MILETT FIGUEROA?

Hace unos meses, el jurado de ‘El gran chef famosos’, Javier Masías, brindó una entrevista al medio Infobae, donde confesó su admiración y cariño que tiene hacia Milett Figueroa. Como se recuerda, la modelo estuvo en la primera temporada del reality de cocina y logró ganarse el cariño del público por su carisma y encanto.

“Me parece una chica encantadora, maravillosa, físicamente espectacular. Pero ese físico es el reflejo de una personalidad cándida, astuta, muy expresiva y natural. Yo creo que es una chica que ha hecho lo indecible para ganar esta competencia. Por eso, yo siempre dije que había que pegarle un ojo a Milett por más que lo haga mal”, indicó.