Marisol y Celine Aguirre alcanzaron la fama por protagonizar distintas producciones peruanas, pero su más reciente participación en el reality culinario “El Gran Chef Famosos” hizo que se ganaran el corazón del público peruano. Debido a la popularidad que gozan actualmente, las hermanas fueron entrevistadas por un medio local y revelaron hechos poco conocidos de lo que sucede en el programa de cocina.

En este sentido, Celine Aguirre sorprendió al contar que el show de Latina Televisión causó que terminara en una ocasión en el hospital. A continuación, te contamos por qué la artista tuvo que acudir a un centro de salud.

¿POR QUÉ CELINE AGUIRRE TERMINÓ EN EL HOSPITAL TRAS LAS GRABACIONES DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

En entrevista con el diario La República, Marisol y Celine Aguirre fueron consultadas sobre cómo manejan los momentos de frustación que suceden durante las grabaciones del reality culinario de Latina Televisión.

Inicialmente, Marisol indicó que existe mucho estrés en el show debido a que consideran que los tiempos que les dan para preparar un plato no son suficientes, pero a pesar de ello deben intentar presentarlos decentemente. Sin embargo, resaltó que con el tiempo han logrado manejar el estrés de la mejor manera posible.

No obstante, Celine quiso señalar que, si bien ahora intenta lidiar con el estrés de la mejor forma, tal situación no le gusta porque le causa dificultades. Incluso contó que el estrés acumulado provocó problemas en su salud, y por consiguiente, terminó en el hospital.

“Yo no puedo trabajar bajo presión, nunca he podido. Aquel episodio en el que yo lloré durante el programa, tuve un momento de frustración terrible, no podía manejar mi estrés; a ello se sumó que no pude estar en el cumpleaños de mi hija y, por último, me sentenciaron. Fue horrible. Me sentí tan mal que quería salir corriendo de ahí y no volver nunca más”, empezó contando.

Tras ese episodio, contó que el conductor del programa le dio palabras de aliento para que se relaje. “A raíz de ello, José Peláez me explicó que yo estaba sufriendo el ‘síndrome del que cocina bien’ y ahí recién lo entendí. Porque como yo cocino para mí, inconscientemente, me estaba sintiendo superjuzgada por lo que preparaba. Él me dijo: ‘Esto es un juego, si bien tiene que ver con cocina, pero acá hay show, diversión, tiempos que jamás te los pondrían para cocinar. No puedes poner tu carrera ni tu profesión en juego por algo así’”, contó.

Sin embargo, a pesar de las palabras de apoyo, Celine reveló que no pudo manejar el estrés adecuadamente y terminó teniendo dos episodios fuertes de gastritis, el cual únizo hizo que acabara en un centro de salud. “Pero como nosotras somos perfeccionistas, a mí me chocó el estrés hasta el punto que yo he tenido dos crisis de gastritis superfuertes y, en una de estas, terminé en el hospital”, indicó. “Por ello, para lidiar con esto, medito antes de ir”, señaló sobre la solución que encontró sobre su problema.

¿CUÁNDO, CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” 4 A TRAVÉS DE LATINA?

“El Gran Chef Famosos”, programa de cocina que reúne a las familias peruanas y le saca más de una sonrisa, continúa emitiéndose en el mismo horario a través de la señal de Latina; es decir, de lunes a viernes desde las 7:45 de la noche y sábados a las 9 pm.

La teleaudiencia podrá disfrutar de las ocurrencias que realicen el nuevo grupo de famosos, conformado actualmente por 7 duplas: Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño (actores de Papá en Apuros), Ximena Díaz (Natalia en Papá en Apuros) y su pareja Pacho Cavero, los actores Denisse Dibós y Marco Zunino, Angie Arizaga y Jota Benz, las hermanas Marisol y Celine Aguirre, el modelo Austin Palao y su padre Steve y por último, los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo.

Si no te quieres perder ningún capítulo de “El Gran Chef: Famosos” en vivo y en directo, sintoniza el canal 2 de señal abierta en Movistar o Claro, por ejemplo, y también el portal web de Latina Play y la app para dispositivos móviles.