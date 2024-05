Los casos en los que dos hermanos no comparten apellido son más comunes de lo que uno creería. Asimismo, esta situación no siempre se debe a que no compartan al mismo progenitor, sino que también se puede deber a decisiones de los padres o de los mismos hijos dentro de la familia. En esta nota podrás conocer la realidad que vivieron Jota Benz y Gino Assereto, que los llevó a tener distintos apellidos paternos.

¿Quiénes son Jota Benz y Gino Assereto?

Jota Benz es un personaje bastante conocido dentro de la farándula peruana, principalmente debido a su participación en diversos reality de la televisión peruana, como ‘Esto es Guerra’. Es en este programa donde conoció a su actual pareja Angie Arizaga, con quien espera su primer hijo. No hace mucho la pareja anunció su embarazo y el 4 de mayo revelaron que sería un varón.

Gino Assereto, por su parte, también es popular entre el público peruano por estar en el mismo reality de competencias que su hermano. Sin embargo, se diferencia por haber sido más partícipe en controversias vinculadas a su vida personal, que lo llevaron a estar en la mira de la audiencia en mayor medida. Por ejemplo, fue pareja de Jazmín Pinedo, con quien tuvo una hija.

Así pues, las vidas de ambos muchas veces han sido cubiertas por la prensa nacional interesada en temas de farándula. Los hermanos han tenido periodos en los que mantuvieron un bajo perfil, pero también otros en los que fueron tendencia. Uno de ellos, en particular, reveló la razón por la que no comparten apellido paterno.

¿Por qué Gino Assereto y Jota Benz no llevan el mismo apellido paterno?

La respuesta puede ser sencilla y muchas personas la pueden intuir, pero lo que no todos saben es la historia detrás. Sí, Gino Assereto y Jota Benz no comparten apellido paterno debido a que son medios hermanos, es decir, no son hijos del mismo padre. Este era un pasaje en la vida de ambos que no fue público hasta el año 2015, cuando Jazmín Pinedo reveló que su entonces pareja había conocido a su padre biológico.

Durante más de dos décadas, Gino Assereto no conocía a su padre biológico, por lo que el hecho de haberlo encontrado fue un momento duro de su vida. Por supuesto, Pinedo le expresó todo su apoyo, debido al desafío emocional que tuvo que atravesar.

Es así que nos enteramos que solo Jota Benz lleva el apellido de su padre, José Benzaquén, de donde sale su nombre artístico. Eso sí, este hecho no quiere decir que Gino tenga una mala relación con él, ya que a través de publicaciones en redes sociales se ha visto que tiene distintas muestras de afecto con él.