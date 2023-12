Actualmente, Milett Figueroa vive instantes auspiciosos en Argentina, y no solo por su participación en “Bailando” 2023, sino también por el iniciado romance con Marcelo Tinelli. De manera mediática, uno de los temas que empezó a generar contenido en relación a la famosa pareja, estuvo relacionado a las fiestas de fin de año e inicialmente a la posibilidad de que ambos pasaran Navidad juntos. Sin embargo, la modelo peruana terminó por confirmar que retornará a Perú antes de celebrarse dicha festividad, y por ende estará alejada de la multifacética celebridad argentina por una razón de fuerza mayor revelada públicamente.

¿POR QUÉ MILETT FIGUEROA VOLVERÁ A PERÚ ANTES DE NAVIDAD Y NO PASARÁ EL 25 DE DICIEMBRE CON MARCELO TINELLI?

Una nueva noticia entorno a la mediática pareja conformada por Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha llamado la atención de la prensa de espectáculos, fans e internautas en general, luego de que en principio el conductor de “Bailando” 2023 y posteriormente la modelo peruana, confirmaran los motivos de la primera separación que padecerán, y por lo cual no pasarán la venidera Nochebuena ni Navidad juntos.

Tras haber indicado que tenían planeado disfrutar de las fiestas de fin de año juntos, y por primera vez desde que oficializó su romance con la celebridad argentina, la también actriz de 31 años reveló en exclusiva que finalmente solo ella viajará a su país natal en días previos a la conmemoración de la fecha festiva debido a un tema familiar de fuerza mayor considerada como impostergable.

Entre lágrimas, Milett Figueroa le contó a Ángel de Brito en entrevista brindada al magazine LAM, que “el hermano de mi mamá está bastante mal, por eso estoy regresando a Perú, sola”, revelando además que por el delicado estado de salud de su pariente, “estaré con familia y mi tío, quiero verlo, abrazarlo, estar con él, nada más”.

“La familia es lo más importante para uno, de eso no nos podemos alejar”, dijo visiblemente triste la pareja de Marcelo Tinelli por la sensible situación que atraviesa su familia y el hecho de tener que distanciarse momentáneamente de él.

- Entrevista a Milett Figueroa a partir del minuto 56 vía YouTube

Cabe resaltar, que el 12 de diciembre, y durante la emisión de “Bailando” 2023, Marcelo Tinelli ya había anunciado que “finalmente, la pasamos acá (en Argentina) la Nochebuena. No me voy a Perú”, resaltando lo mismo que un día después Milett terminó de confirmar en LAM, sobre la decisión de separarse por Navidad a raíz de “un tema familiar” vinculado con ella.

¿QUÉ HABÍA DICHO MILETT FIGUEROA SOBRE PASAR LA TEMPORADA FESTIVA JUNTO A MARCELO TINELLI EN PERÚ O ARGENTINA?

Las noches demostrando su talento en Argentina, le permitieron a Milett Figueroa conocer a la celebridad internacional llamada Marcelo Tinelli, con quien actualmente vive un mediático romance en medio de diversos comentarios que critican la relación por edad, fama y otros aspectos que la propia participante de “Bailando” 2023 se ha encargado de desmentir, revelando además detalles acerca de la primera Navidad que iban a pasar juntos.

A inicios de diciembre, y en diálogo exclusivo para LAM de América TV, también, la modelo peruana en principio afirmó sentirse muy bien luego de las especulaciones que giraron en torno a ella y el conductor del reality de baile acerca de un eventual distanciamiento, pidiendo en general que “no se mienta”.

“Él no es agresivo, es súper amoroso”, expresó también acerca del trato que recibe por parte del afamado Marcelo Tinelli y una forma de ser que la enamora día a día, destacando además que dentro de sus planes a futuro estaba el poder ensamblar a cada familia con el objetivo de disfrutar juntos de la Nochebuena y posterior 25 de diciembre.

Ante dicha festividad que se avecina previo a la culminación del año en curso, Milett Figueroa llegó a expresar que “ahora estamos hablando, estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco”, y que justamente había conversado internamente con Marcelo Tinelli para ponerse de acuerdo sobre si pasar la Navidad en Perú o Argentina.

“La idea es pasarla en familia, siempre con amor, con la gente que uno ama y que es el núcleo de uno”, dijo la actriz de 31 años, reafirmando que siempre tienen el deseo de estar unidos en cualquier momento pese a adversidades que precisamente atraviesa por la salud del hermano de su mamá, Martha Valcárcel.

¿MILETT FIGUEROA QUIERE QUEDARSE EN ARGENTINA CON MARCELO TINELLI?

El presente de Milett Figueroa es más que prometedor en Argentina tras incursionar como participante del “Bailando” que conduce Marcelo Tinelli, y por ello también le reveló a Ángel de Brito que dentro de sus planes a futuro figura el deseo de establecerse trabajando como actriz luego del final del reality de baile.

“A mí me encanta Argentina, no me quiero ir, me gusta, aunque me ha costado vivir sola estos meses, la distancia”, manifestó la modelo peruana de 31 años tras contar que “al inicio pensé que era un proyecto de Bailando y regreso, luego pensé: ‘¿Por qué no castear en diferentes plataformas?’. Tengo un material de trabajo, he hecho películas y series en mi país, puedo intentarlo acá”.

Por otro lado, Milett Figueroa se manifestó acerca de la forma en cómo quedó deslumbrada por Marcelo Tinelli, reconociendo que la conquistó “su sencillez” y poco a poco fue dándose la cercanía entre ambos mediante “una coincidencia de miradas” cuya actualidad lo tienes disfrutando cada segundo de la relación que es todo un boom en Argentina.