Ducelia Echevarría, figura conocida por su paso por los realities Esto es Guerra y Combate, reveló pasajes ocultos y desgarradores de su incursión en el mundo televisivo. En un testimonio crudo y sin adornos, la modelo confesó en “El valor de la verdad” haber sido blanco constante de burlas por parte de sus compañeros, quienes se mofaban de su voz de manera persistente y humillante.

Durante la quinta pregunta del polémico programa, Ducelia dejó perplejo al público con una confesión que nadie esperaba. La exconcursante de realitys reveló que, en su afán por sobresalir en el certamen Miss Perú Mundo 2014, se sometió a un procedimiento médico que, lejos de ayudarla, terminó por modificar radicalmente su tono de voz.

Ducelia Echevarría se retiró en la pregunta 18 y se lleva S/. 20 mil

Ella reveló que alguien relacionado con la organización del concurso le recomendó el uso de ciertas sustancias para mejorar su aspecto físico y destacar en la competencia. Motivado por la presión y confiando en esa sugerencia, decidió someterse a un tratamiento con esteroides, sin anticipar el grave impacto que esto tendría, no solo en su salud general, sino también en su voz, una de sus principales herramientas profesionales.

“Yo participé para un Miss, para el Miss Perú Mundo en el 2014 y ahí yo conozco a una persona y esa persona es la que influye (...) yo nunca había visto eso, no sabía (...) A mí me cambio la voz porque me pusieron esteroides. No sé qué me habrán puesto, pero lo que me pusieron hizo que cambie mi voz”, dijo en primera instancia la modelo.

Asimismo, Ducelia agregó: “Estaba en una depresión muy fuerte, fue antes de entrar a la televisión peruana, fue algo muy duro que me pasó en la vida”.

Qué más debes saber sobre Ducelia Echevarría

Ducelia Echevarría es una personalidad mediática peruana que ha logrado consolidar su presencia en la televisión gracias a su carácter fuerte, su competitividad y su carisma. Nacida en Pozuzo, una zona rural del Perú, ha sabido abrirse paso en el mundo del entretenimiento, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles de los realities de competencia.

Su participación en programas como Combate y Esto es Guerra no solo le dio notoriedad, sino que también la posicionó como una mujer aguerrida, con gran resistencia física y determinación, cualidades que han sido clave en su permanencia en la pantalla.

Más allá de la televisión, Ducelia ha incursionado en el ámbito empresarial, mostrando un perfil emprendedor que rompe con los estereotipos tradicionales del mundo del espectáculo.

Qué es “El valor de la verdad”

Es un programa de televisión peruano conducido por Beto Ortiz, que regresa a la pantalla con el mismo formato directo y controversial que lo hizo popular. En cada emisión, un invitado se somete a una serie de preguntas personales mientras está conectado a un detector de mentiras, con la posibilidad de ganar dinero si responde con la verdad. El programa genera gran expectativa por las revelaciones impactantes que surgen en el set, muchas veces relacionadas con temas íntimos o polémicos. Aunque despierta críticas por la exposición emocional de los participantes, también atrae a una gran cantidad de audiencia.