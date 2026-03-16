A nivel nacional, el Perú vivió instantes de aislamiento e incertidumbre producto de la propagación del coronavirus, siendo esta coyuntura sanitaria la misma que también terminó afectando a las agrupaciones musicales. Hoy al respecto vamos a referirnos al Grupo 5, y más puntualmente un Christian Yaipén que ahora llama la atención revelando detalles entorno a singular anécdota vivida junto a Ricardo Mendoza. Mediante video difundido por las redes sociales, logra escuchársele decir que el comediante de “Hablando Huevadas” resultó de mucha ayuda para la orquesta de cumbia, y de manera muy particular durante el periodo de pandemia iniciada en marzo de 2020.

POR ESTA RAZÓN FUE IMPORTANTE RICARDO MENDOZA PARA EL GRUPO 5, SEGÚN CHRISTIAN YAIPÉN

El éxito alcanzado por parte de diversas agrupaciones, suele haberse logrado gracias a un apoyo como el que terminó recibiendo el Grupo 5 para afrontar la pandemia, y mediante el uso de redes sociales buscando mantenerse vigente.

De dicha forma es como la figura de Ricardo Mendoza aparece para ayudarlos con el registro y distribución de sus canciones en plataformas digitales, según lo ha revelado Christian Yaipén dando a conocer que “le toco la puerta”, y es ahí donde también conoce a Jorge Luna.

“Conversamos un poco, les cuento, me enseñaron, me ayudaron, y ya lo he dicho, lo he dicho muchas veces”, refiere el líder del Grupo 5 acerca de acercamiento a los comediantes de “Hablando Huevadas”, y mediante video compartido a través de TikTok, donde además puntualmente señala que “fue muy chévere porque pudimos trabajar, pudimos disfrutar un rato de pandemia”.

Recordemos que las medidas implementadas para combatir la propagación del coronavirus desde el 2020, hizo que se cancelaran conciertos, y es ahí donde el apoyo de Ricardo Mendoza a dicho grupo de cumbia, terminó gestándose para contrarrestar la crisis sanitaria de aquellos tiempos.

Finalmente, la cuenta de Facebook del comediante sirvió para registrar y posteriormente difundir los éxitos de un Grupo 5 que buscaba mantenerse vigente de alguna forma, y en esa oportunidad generando vistas a través de las redes sociales.

“Estoy agradecido con ellos porque fue una manera muy bonita de: ‘Oye, nosotros hacemos eso hace tiempo. Mira, se hace así, se hace acá. Por si acaso puedes venderlo por acá’”, expresó asimismo Christian Yaipén entorno a una colaboración que sorprende, y hoy mediante video, alcanza los 25 mil likes.

EL MENSAJE VIRALIZADO DE CHRISTIAN YAIPÉN DEL GRUPO 5 A SIWON DE SUPER JUNIOR

Hoy las redes sociales explotan de alegría y emoción por la latente posibilidad de que el Grupo 5 y Super Junior terminen grabando una canción juntos, y esto luego de viralizarse mensaje de Christian Yaipén dirigiéndose en inglés a Siwon, uno de los más populares integrantes de dicha banda surcoreana.

A través de transmisiones realizadas vía TikTok, el cantante de K-pop recibió recomendaciones para escuchar la música de la agrupación monsefuana, y para sorpresa de muchos, evidenció reacciones de agrado que han terminado originando una publicación con más de 30 mil likes.

“Hola, Siwon. Este es Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda“, manifestó inicialmente Christian Yaipén buscando formalizar colaboración musical que parecería cercana más allá de la distancia entre Perú y Corea del Sur.

Pidiendo que lo etiqueten, el vocalista del denominado ‘Grupo de Oro del Perú’, también se dirigió a los fans de la propia agrupación surcoreana para que hagan posible la llegada de mensaje, enfatizando precisamente el hecho de haber descubierto que “compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos”.

Expresándose en inglés para mayor entendimiento de Siwon de Super Junior, Christian Yaipén acompañado por sus hermanos Andy y Elmer, concluyó video publicado a través de redes sociales, enviándole saludos desde tierras peruanas, y esperando así que "¡Hagamos realidad esta colaboración!" impulsada gracias también al agrado del propio artista surcoreano.

LA REACCIÓN DE LOS FANS DEL GRUPO 5 Y SUPER JUNIOR A MENSAJE VIRAL DE CHRISTIAN YAIPÉN

Con más de 30 mil likes en Instagram, video publicado por el Grupo 5 el 1 de noviembre de 2025, hoy continúa llamando la atención y generando expectativa entre los fans de Super Junior también, la banda surcoreana que precisamente anduvo en tierras peruanas brindando concierto hacia mediados de octubre 2025.

"El tío latina apoya esto“, se lee como comentario que realiza el canal de San Felipe, mientras otros internautas refieren que la colaboración musical entre ambas agrupaciones sería una de las más esperadas.

Usando el término o la frase de “Perú es clave”, los seguidores del Grupo 5 y Super Junior, hacen sentir su emoción por lo que podría convertirse en contribución viral tomando en consideración el idioma, y la posibilidad de unir géneros diversos a la distancia.