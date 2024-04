Las críticas a cargo de Magaly Medina no cesan en la farándula peruana, y en esta ocasión estuvieron dirigidas hacia la figura de Yahaira Plasencia, cantante de salsa que hasta hace poco tuvo un romance con Jair Mendoza, y actualmente conduce “Al Sexto Día” vía Panamericana. Tras desatarse la polémica entre ambas, el también músico ha salido a defender a la intérprete de “Y Le Dije No” de manera pública, iniciándose así otro dime y direte que genera gran polémica teniendo como protagonista a la conductora de “Magaly TV, La Firme”. Conoce qué le contestó a la popular ‘Urraca’ tras llamarlo ‘carga carteras’, porqué fue causado el mediático cruce de palabras, entre otros importantes detalles acerca del tema en mención.

CÓMO LE RESPONDIÓ JAIR MENDOZA A MAGALY MEDINA TRAS LLAMARLO ‘CARGA CARTERAS’ POR DEFENDER A YAHAIRA PLASENCIA

Tras dedicarle unos minutos de “Magaly TV, La Firme” a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia por su incursión en faceta como conductores, Magaly Medina volvió a encender la polémica criticando a ambos, y sobre todo a la salsera que en “Al Sexto Día” le respondió de manera tajante, así como lo hizo luego Jair Mendoza ante las cámaras de “Todo Se Filtra”.

“La vaca no recuerda cuando fue ternera”, dijo la expareja de la salsera luego de ser consultado acerca de las expresiones vertidas por la afamada y a la vez polémica presentadora televisiva, siendo tildado rápidamente como el “carga carteras” de la intérprete musical, y por lo cual él ha reaccionado nuevamente mediante redes sociales.

A través de stories compartidos por Instagram, Jair Mendoza publicó un video donde se observa y escucha cantar a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, quien a su parecer estaría desafinando, y por esa razón a ella “no le queda otra que ningunear a un artista diciéndole ‘dizque cantante’”, entre otros calificativos como “desubicado”.

Al finalizar el texto, la expareja de Yahaira Plasencia lanza un contundente mensaje dirigido a la afamada conductora de “Magaly TV, La Firme”, y además de defender su profesión, hace alusión a la lealtad resaltando que si gusta puede seguir llamándolo “carga carteras”, pero siempre será fiel.

LO QUE JAIR MENDOZA ACERCA DE LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA A YAHAIRA PLASENCIA POR CONDUCIR “AL SEXTO DÍA”

- “Todos empezamos de algo, todos empezamos desde 0″

- “Nadie nace sabiendo y menos en el mundo de la televisión”

- “Hay mucha gente que no ha estudiado ni siquiera la carrera, y que está haciendo el trabajo, y lo hace extraordinario”

- “No puedes salir a criticar que una persona lo intente”

- “Critícala si lo intento quizá 20 años, y los sigue haciendo mal”

- “Si recién está empezando a intentar algo, no la critiques, porque tú también empezaste igual”

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS TRAS SER REEMPLAZADA POR YAHAIRA PLASENCIA EN “AL SEXTO DÍA” DE PANAMERICANA TV?

Yahaira Plasencia, mediática cantante de salsa que ahora último confirmó el fin de su relación sentimental con Jair Mendoza, es desde el sábado 10 de febrero la flamante conductora de “Al Sexto Día”, programa nocturno de contenido variado cuya emisión a cargo de Panamericana TV desde el 2024 generó críticas e hizo eco en la prensa por su debut en reemplazo de Mónica Cabrejos.

La exvedette, psicóloga, comunicadora social y también especialista en stand-up comedy, contó para Trome en diciembre último, que un mes antes le había anticipado a la producción de dicho espacio televisivo su no continuidad tras 4 años al aire, sin embargo para sorpresa de muchos, la intérprete de “Y Le Dije No” se convirtió en la persona escogida por canal 5 para asumir las riendas por primera vez en su carrera artística.

En ese sentido, y en medio de la controversia originada por el ‘ampay’ a Christian Domínguez, Magaly Medina decidió invitar a Mónica Cabrejos para hablar sobre ese caso y posteriormente preguntarle “¿Qué hace Yahaira Plasencia en “Al Sexto Día”?”.

Tratando de evitar expresarse más de la cuenta porque su “religión no lo permite”, la también escritora solo atinó a sonreír y decir que “mi religión es esa, cuando no tienes nada bueno que decir, no digas nada”.

“Ay Magaly, me comprometes ... resistiré”, manifestó entre risas una Mónica Cabrejos que prefirió no ahondar en la opinión que tiene acerca de Yahaira Plasencia como nueva conductora de “Al Sexto Día”, programa de reportajes, entrevistas, informes y crónicas que ella presentó durante 4 años.