La reciente entrevista que Magaly Medina realizó a Ethel Pozo sorprendió a la audiencia por el tono cordial con el que se desarrolló la conversación. Durante el encuentro, ambas abordaron la trayectoria profesional de la conductora y las controversias que rodearon su salida del programa América Hoy. Pese a las diferencias que han mantenido a lo largo de los años, las dos protagonizaron un intercambio respetuoso frente a las cámaras. Al finalizar la emisión, Ethel reconoció que la experiencia superó sus expectativas. Incluso, aseguró que se llevó una grata impresión de la periodista de espectáculos. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel también reflexionó sobre la nueva etapa que atraviesa en su carrera profesional. La conductora afirmó sentirse preparada para asumir nuevos proyectos y sostuvo que los cambios ocurren por una razón. “Siento que por algo pasan las cosas”, expresó al referirse a su presente laboral. Tras estas declaraciones, Magaly Medina no tardó en pronunciarse y compartió su opinión al respecto.

¿Qué es lo que dijo Magaly Medina con respecto a Ethel Pozo y un posible ingreso a ATV para nuevos proyectos?

Magaly Medina aseguró que no tendría inconvenientes en que Ethel Pozo se incorpore a ATV si surgiera un nuevo proyecto televisivo. “No me molesta que Ethel Pozo ingrese a ATV para un proyecto porque el público la ha descubierto”, manifestó. La conductora sostuvo que, tras la reciente entrevista que compartieron, el público pudo conocer una faceta distinta de la exfigura de América Hoy. A su juicio, esa conversación permitió que muchos televidentes redescubrieran su personalidad más auténtica y espontánea. “Si muestra esa personalidad afiatada es porque el público la a redescubierto”, señaló. Además, consideró que esa imagen podría abrirle nuevas oportunidades en la pantalla chica. En ese sentido, afirmó que la posibilidad de verla en ATV no le genera ninguna molestia, ya que considera que ahora el público aprecia una versión diferente de la conductora.

“Ella merece una nueva oportunidad con una imagen muy distinta”, así lo manifestó, Magaly Medina.

Magaly Medina se refirió en su programa al impacto que generó la entrevista con Ethel Pozo y consideró que la conductora atraviesa un momento de renovación en su carrera. Según comentó, la hija de Gisela Valcárcel tendría la posibilidad de regresar a la televisión con una imagen diferente frente a los televidentes. La periodista destacó que el encuentro permitió mostrar una faceta más cercana y espontánea de Pozo. A su juicio, esa percepción podría favorecerla en futuros proyectos televisivos. Además, señaló que el público ha comenzado a verla desde una perspectiva distinta.

Durante la misma conversación, Magaly también fue consultada sobre la posibilidad de protagonizar un histórico encuentro televisivo con Gisela Valcárcel. Lejos de descartar esa opción, la conductora afirmó que en la televisión cualquier escenario puede hacerse realidad. En ese sentido, recordó que el medio suele sorprender con acontecimientos inesperados. Por ello, dejó abierta la puerta a un eventual acercamiento con la popular presentadora. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambas figuras de la televisión peruana.

¿Seguirá apostando por entrevistas de alto impacto después de la buena recepción que tuvo con Ethel Pozo?

Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de continuar apostando por entrevistas de gran repercusión, luego de la positiva respuesta que obtuvo la conversación con Ethel Pozo. El encuentro despertó el interés del público y reforzó el formato de entrevistas en su programa. En ese contexto, la conductora fue consultada sobre un eventual diálogo televisivo con Gisela Valcárcel. Su respuesta alimentó las especulaciones sobre futuros invitados.

“La televisión es una caja de sorpresas. Nadie sabe lo que puede pasar de acá en el futuro”, afirmó Magaly, sin descartar un posible encuentro con la popular conductora. Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre los próximos entrevistados, en redes sociales los seguidores ya empezaron a proponer nuevos nombres. Entre los más mencionados figuran Gisela Valcárcel, Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Cueva y Pamela López. La expectativa crece ante la posibilidad de que alguno de ellos acepte sentarse frente a Magaly en una próxima edición del programa.