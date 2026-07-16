Por Redacción EC

La reciente entrevista que Magaly Medina realizó a Ethel Pozo sorprendió a la audiencia por el tono cordial con el que se desarrolló la conversación. Durante el encuentro, ambas abordaron la trayectoria profesional de la conductora y las controversias que rodearon su salida del programa América Hoy. Pese a las diferencias que han mantenido a lo largo de los años, las dos protagonizaron un intercambio respetuoso frente a las cámaras. Al finalizar la emisión, Ethel reconoció que la experiencia superó sus expectativas. Incluso, aseguró que se llevó una grata impresión de la periodista de espectáculos. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel también reflexionó sobre la nueva etapa que atraviesa en su carrera profesional. La conductora afirmó sentirse preparada para asumir nuevos proyectos y sostuvo que los cambios ocurren por una razón. “Siento que por algo pasan las cosas”, expresó al referirse a su presente laboral. Tras estas declaraciones, Magaly Medina no tardó en pronunciarse y compartió su opinión al respecto.