Este sábado 6 de septiembre, Pamela López se presentará en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca y revelará detalles de su conciliación con Christian Cueva y su relación con Paul Michael. Además, la trujillana contará si está en la dulce espera. En el avance compartido se puede observar como un tarotista le consulta sobre la posibilidad de tener un quinto hijo. El programa podrás verlo este sábado a las 10 p. m. por la señal de Amética Televisión.