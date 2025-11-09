En los últimos días, Yiddá Eslava ha acaparado la atención de los medios de comunicación y sus seguidores, no precisamente por alguna controversia, sino por el estreno de su nueva película “La Habitación Negra”. Y es que, dicha cinta peruana fue blanco de críticas de muchos usuarios debido a errores técnicos y de calidad, lo que generó poca acogida durante los primeros días en cartelera. A pesar de ello, la actriz nacional se ha presentado en diferentes programas con el objetivo de promocionar su nueva producción, donde aprovechó las cámaras de televisión para asegurar que parte de la recepción negativa que ha tenido la película se debe a las acusaciones formuladas por Natalia Otero en su contra. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ NATALIA OTERO TUVO ACUSACIONES EN CONTRA DE YIDDÁ ESLAVA?

En medio del estreno de “La Habitación Negra” en los cines a nivel nacional, Natalia Otero utilizó sus redes sociales para despotricar contra Yiddá Eslava por el poco tiempo que le da a Julián Zucchi para ver a sus hijos. Según la argentina, la exchica reality solo le permite al actor pasar dos horas a la semana con sus pequeños, tiempo durante el cual está acompañado por las niñeras y vigilado por cinco cámaras de seguridad. Así, la popular ‘Payasita’ lamentó la situación que viene atravesando su compatriota desde hace más de un año, así como tener que lidiar con un total de 11 denuncias interpuestas por la actriz. Aunque aseguró que estas acusaciones no tienen validez, por lo que el actor solo busca pasar más tiempo con sus hijos y no desacreditar a su expareja.

“A Julián no se le deja ser padre y a esos hijos se les quitó el padre. Esto es lo complicado, esto que Julián solo ve a los nenes dos horas a la semana en la casa de ella, en presencia de ella y de las niñeras, Yiddá con cinco cámaras alrededor. Julián es padre dos horas a la semana no se le permite sacar a los nenes, tiene muchas denuncias, procesos abiertos, por eso, Julián no puede ver a los nenes más que eso. Julián se quedó sin trabajo, sin hijos. Viene lidiando en silencio. Está acusado de violador, feminicida, golpeador...Yo te puedo asegurar y todos los que conocemos a Yiddá, el carácter que tiene, Yiddá no va ser de las personas que le pegan y se va a llorar ¿te la imaginás que le dan una cachetada y no se va defender?“, dijo Otero.

¿QUÉ DIJO YIDDÁ ESLAVA SOBRE LAS ACUSACIONES DE NATALIA OTERO?

Ante las fuertes acusaciones de Natalia Otero, Yiddá Eslava no dudó en salir a declarar a través del programa “Arriba mi gente”, donde responsabilizó a la argentina de la baja aceptación que tuvo su película tras su estreno el pasado 30 de octubre. Según la actriz peruana, esto generó una mala percepción del público contra ella, principalmente en las redes sociales, donde viene siendo objeto de críticas y burlas por parte de los seguidores. De hecho, Yiddá aprovechó el medio para desmentir las declaraciones de la ‘Payasita’ en torno a los problemas familiares. Es así que, manifestó que, por ahora, prefiere llevar una vida privada.

“Yo creo que tuvo mucho que ver porque la gente justamente no quiere, o sea, si no se hubiese asociado esa parte negativa, creo que la gente lo hubiese recibido de otra manera totalmente distinta. El tercero sale sobrando. (...) Yo estaba muy bien con Julián coordinando las situaciones de nuestros hijos y estaba todo manejándose en la privacidad como quiero llevar mi vida. Por eso no muestro tanto a mi novio, porque ya no quiero exponer mi vida sentimental, quiero mostrarme como la artista”, sostuvo Eslava, quien reafirmó que esta producción no fue un error.

