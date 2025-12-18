Magaly Medina volvió a captar la atención del público, esta vez lejos de la pantalla de televisión y desde un espacio más cotidiano. Un video en el que aparece preparando chocolate caliente por Navidad se viralizó rápidamente y provocó una avalancha de de comentarios que cuestionaron el aspecto y la consistencia de la bebida.

Fiel a su estilo frontal, Medina no dejó pasar las críticas y respondió con mensajes cargados de ironía, defendiendo su preparación y marcando distancia frente a sus detractores. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ MOSTRÓ MAGALY MEDINA EN SU VIDEO DE CHOCOLATE NAVIDEÑO?

La conductora publicó un clip en TikTok donde se le ve preparando chocolate caliente e invitando a sus seguidores a acompañarla en la receta. Durante el video, aseguró que el resultado “estaba delicioso” y explicó que, pese al verano, era una buena opción para las noches ligeramente frías. La preparación incluyó chocolate sin azúcar, leche evaporada y condensada, especias como canela, clavo de olor y nuez moscada, además de cáscaras de naranja, agua y un shot de pisco, al que finalmente agregó malvaviscos con chantillí.

Chocolate navideño de Magaly Medina.

¿QUÉ CRÍTICAS RECIBIÓ MAGALY MEDINA POR SU RECETA?

Tras la publicación, la sección de comentarios se llenó de observaciones negativas. Varios usuarios cuestionaron la textura del chocolate, señalando que se veía demasiado espeso. Algunos lo compararon con una mazamorra y otros ironizaron recordando un antiguo episodio navideño en el que una preparación de Medina también fue blanco de burlas. Frases como “¿es chocolate o mazamorra?” y “no arruines mi Navidad de nuevo” destacaron entre los mensajes críticos.

¿CÓMO RESPONDIÓ MAGALY MEDINA A LOS COMENTARIOS NEGATIVOS?

Ante la ola de críticas, Magaly decidió contestar directamente a sus detractores en los comentarios de su red social.

Según recoge el diario La República, defendió la calidad de los ingredientes y remarcó que el chocolate tradicional debe tener una consistencia espesa. “Parece que tú no escuchaste la frase: ‘Las cuentas claras y el chocolate espeso’”, escribió en uno de sus comentarios. En otra respuesta fue más tajante: “No hagas mi receta y no la tomes, es solo para conocedores”.

Además, explicó la diferencia entre cacao y cocoa y cerró con una frase irónica dirigida a un usuario: “¿Te crees gracioso? Toma nomás tu agua de chocolatada”.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.

