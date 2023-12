Tommy Portugal, reconocido cantante y compositor de cumbia peruana, reveló recientemente las cifras que marcaban sus inicios en el mundo de la música. Desde sus primeros pasos a los 16 años, hasta la actualidad, el artista divagó sobre este aspecto en un reciente programa de podcast. Conoce todos los detalles de lo que dijo en la siguiente nota que elaboramos a continuación.

CUÁNTO GANABA TOMMY PORTUGAL CUANDO EMPEZÓ A CANTAR EN GRUPOS DE CUMBIA DEL NORTE

Cuando Tommy Portugal comenzó su carrera musical a los 16 años en la Orquesta Internacional Bahia, le pagaban alrededor de 20 soles por presentación.

Posteriormente, al integrarse al Grupo Tornado, su popularidad creció y ganaba 100 dólares por cada actuación. En otras orquestas del norte del Perú, su sueldo varió, iniciando con 80 soles por cinco horas de canto, luego aumentando a 100-110 soles.

En una orquesta posterior, llegó a recibir 220 soles, mientras su compañero ganaba 150, destacando las condiciones económicas de la época y la búsqueda constante de mejora por parte de los cantantes

Todos estos datos fueron revelados en un podcast que viene circulando a través de la plataforma YouTube.

QUIÉN ES TOMMY PORTUGAL

Con una carrera musical que abarca más de dos décadas, Tommy Portugal se ha consolidado como una figura emblemática en la escena de la cumbia peruana. Nacido hace más de 40 años, este talentoso cantante y compositor ha dejado una huella imborrable en la industria musical del país.

Tommy dio sus primeros pasos en el mundo de la música como parte de la Orquesta Internacional Bahía en 1997-1998, donde comenzó a forjar su estilo distintivo. Su destreza vocal y su carisma lo llevaron a formar parte de reconocidas agrupaciones como El Grupo Tornado en 1999, Zona Franca en el año 2000, y los Caribeños de Guadalupe entre 2007 y 2008. Sin embargo, fue su incorporación al Grupo 5 en 2008 lo que marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidándose como una voz destacada en la cumbia peruana.

El año 2009 marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de Tommy Portugal, cuando decidió emprender su camino como solista. Desde entonces, ha cautivado a sus seguidores con su estilo único y versátil, fusionando tradición y modernidad en sus composiciones. Sus letras, cargadas de emociones y experiencias de vida, resuenan con la audiencia, estableciendo una conexión genuina con quienes disfrutan de sus interpretaciones.

Más allá de su habilidad vocal, Tommy se destaca como un apasionado compositor, plasmando en sus canciones la riqueza y diversidad de la cultura peruana. Su contribución al género de la cumbia no solo se refleja en su exitosa carrera como solista, sino también en el impacto duradero que ha dejado en cada una de las etapas de su viaje musical.

Con una trayectoria llena de éxitos y una presencia escénica inigualable, Tommy Portugal continúa siendo un referente en la música peruana, conquistando corazones y llevando la esencia de la cumbia a nuevas alturas.

QUÉ ES EL GRUPO 5

El Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue formada en 1973 en Monsefú, Chiclayo. Sus líderes, actualmente, son los hermanos Yaipén, conformados por Elmer, Andy y Christian, hijos de Elmer Yaipén Uypán, cofundador junto a su hermano Víctor.

A causa de la obtención de diversos premios y otros varios discos de oro por sus producciones discográficas, el Grupo 5 es considerado como el Grupo de Oro del Perú. Es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard lo incluyó en su lista «15 Peruvian Artists to Have on Your Radar» («15 artistas peruanos para tener en tu radar»), y lo calificó como «uno de los grupos de cumbia más populares del Perú».