Este domingo 16 de marzo, ‘El valor de la verdad’ tuvo como segunda invitada en el sillón rojo a Shirley Arica, quien conmocionó a los seguidores con sus impactantes revelaciones sobre su vida profesional y personal. Entre las declaraciones de la modelo peruana, tocó diversos temas que involucran a algunos jugadores de la selección peruana, entre ellos Yoshimar Yotún, Christian Cueva y Luis Advíncula. Por lo tanto, estas confesiones sobre la ‘encerrona’ han causado gran polémica entre los televidentes. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE ‘ENCERRONA’ CON YOSHIMAR YOTÚN?

En la última edición de ‘El valor de la verdad’, Shirley Arica, quien se llevó el premio mayor, contó detalles íntimos sobre la reunión privada a la que asistieron Luis Advíncula, Christian Cueva y Yoshimar Yotún. Justamente, sobre este último futbolista, la ‘chica realidad’ contó que el popular ‘Yoshi’ no le hizo caso en la llamada ‘encerrona’, a pesar de que ella tenía la intención de conquistarlo. “En ese tiempo mi sueño era estar con un futbolista. Tan desesperada estaba, yo creo que el más rescatable sería Yotún, es pequeñito pero tiene algo, es chiquito. Cueva, no, es feo, es feísimo”, narró Arica.

Shirley Arica tocó diversos temas que involucran a algunos jugadores de la selección peruana, entre ellos Yoshimar Yotún, Christian Cueva y Luis Advíncula. Foto: Captura

A pesar de haber destacado algunas cualidades de Yotún, según la modelo, él estuvo con otra mujer en aquella reunión, a pesar de que estaba casado. Asimismo, la exchica reality reveló que fue Christian Cueva quien se le acercó amablemente con la intención de conquistarla. “El primero que se me acercó en Cueva, bien atento, super caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva. Hablamos muy poco, cuando llegue, Yotún ya estaba con otra chica. ¿No era casado? Sí, pero ahí no les importa quién es casado y quién no. Casados, pero no son fanáticos” sostuvo.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ SHIRLEY ARICA EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

A continuación, te presentamos cuáles fueron las preguntas que respondió Shirley Arica en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’:

¿Estuviste en una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Amenazaste a Cueva con romper su auto? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Dormías en la habitación de Jefferson Farfán? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Le regalaste rosas azules a Jefferson Farfán? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te reclamó Jefferson Farfán por su polera Gucci? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Sufriste de un ‘mal de amores’ por Diego Chávarri? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te rompió la cabeza Jean Deza? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te fue infiel Jean Deza con Jossmery Toledo? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te besó Christian Domínguez? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Nicola Porcella? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te cortaste los brazos por tu enamorado? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Tienes problemas con el alcohol? | Respuesta: No (Verdad) ¿Han sido tóxicas todas tus relaciones? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te abandonó tu padre a los ocho años? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Te robabas panes de supermercado? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Perteneciste a una banda criminal? | Respuesta: No (Verdad) ¿Sufriste tocamientos indebidos en la carceleta? | Respuesta: Sí (Verdad) ¿Hiciste un trío con Gabriela Herrera? | Respuesta: No (Verdad) ¿Te ofrecieron 50 mil soles a cambio de sexo? | Respuesta: Sí (Verdad)

¿POR QUÉ NO IBA A SALIR EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

En la última edición de ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz para contar un poco más de la siguiente invitada en ‘El valor de la verdad’: Shirley Arica. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.