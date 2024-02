A lo largo de esta semana, el programa “Magaly TV La Firme” ha estado presentando pruebas que confirmarían la relación prohibida que vivieron Christian Cueva y Pamela Franco. Como se sabe, el pasado jueves 1 de febrero, Pamela López, esposa de ‘Cuevita’, remeció a la farándula peruana al anunciar la ruptura de su relación debido a que el futbolista habría cometido una infidelidad con una cantante de cumbia, y días después aseguró que se trataba de la ahora expareja de Christian Domínguez.

En este contexto, López compartió con el programa de Magaly Medina evidencias que probarían la traición de su pareja, y desde entonces, dicho show continuó investigando sobre el romance clandestino que vivieron el exjugador de Alianza Lima y la conductora de televisión. Dicho esto, a continuación, te presentamos todas las pruebas que reveló hasta el momento “Magaly TV La Firme” sobre la mencionada polémica.

1. PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA COINCIDIERON EN UNA DISCOTECA

“Magaly TV La Firme” reveló que Christian Cueva asistió a una discoteca de San Juan de Lurigancho para disfrutar de uno de los shows de Pamela Franco, y en aquel contexto habrían existido coqueteos entre el futbolista y la cantante, según contó el administrador del establecimiento.

De acuerdo con el testigo, en la noche del 11 de noviembre del 2022, un amigo de Christian Cueva llegó inesperadamente a su establecimiento y pidió un box reservado cerca al escenario donde se presentaría Pamela Franco. Posteriormente, el futbolista llegó encapuchado para que nadie lo reconozca cerca de las 2 de la madrugada, una hora antes de que se presente la cumbiambera.

Durante su estadía en el lugar, el futbolista pedía cerveza y agua para su chofer y para él. Aunque en un principio trató de mantenerse en incógnito, el popular ‘Aladino’ se quitó su disfraz al darse cuenta que ya lo estaban reconociendo por uno de sus tatuajes.

Por el lado de Pamela Franco, la cantante llegó a la discoteca junto a Christian Domínguez, su pareja en aquel entonces, a las 3 de la madrugada, pero solo ella entró al lugar, puesto que el cumbiambero se quedó durmiendo en el auto. Según relató el testigo, cuando Franco subió al escenario para realizar su show, notó un contexto fuera de lo común entre el la artista y ‘Cuevita’.

“Hubo miraditas. Ambos creo que se buscaban sus miradas. Pero como ella estaba haciendo su show, ahí nomas quedó”, indicó. En esta línea, el administrador aseguró que no hubo ningún contacto entre ambos cuando él estuvo presente.

2. EX INTEGRANTE DE ALMA BELLA CONFIRMA RELACIÓN CLANDESTINA DE CUEVA Y FRANCO

Estrella Bereche, excompañera de Pamela Franco en la agrupación Alma Bella, aseguró que la cantante y el futbolista Christian Cueva tuvieron un romance extramatrimonial hace algunos años.

En una entrevista con Magaly Medina, la cual fue grabada en secreto, Bereche relató que Pamela Franco comentaba a la agrupación detalles de la relación que sostenía con el exseleccionado peruano.

“En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras [...] ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba dejar”, sostuvo Bereche.

Por otro lado, según Estrella, Franco le contaba a sus compañeras los detalles de su romance con Cueva debido a que tenía intenciones de desahogarse por la forma en que el futbolista la trataba.

“Siempre la escuchaba, es más, la veía discutir con él por teléfono, no sé por qué discutían, el tema en sí, pero yo la he visto llorar por la situación, porque creo que no la trataba muy bien él”, complementó.

3. INTERACCIÓN ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y EL PADRE DE PAMELA FRANCO

“Magaly TV La Firme” compartió un vídeo que le fue enviado a Pamela Lopez, en el que se observa al padre de Pamela Franco cantando con Christian Cueva en la vivienda de la cumbiambera ubicada en Nuevo Chimbote.

En las imágenes, se observa al padre de la cantante tocando la guitarra e interpretando un tema criollo, y a su lado se ve al exfutbolista de Alianza Lima, quien aparece con una lata de cerveza cantando. Lo curioso del material compartido es que en otro vídeo, se le ve al jugador sin su aro de matrimonio en la mano. Aparentemente lo habría guardado.

“Nada más. Al único que lo atienden así”, se le escucha decir al popular ‘Aladino’ en un momento de los clips compartidos. Ante esta declaración, Magaly bromeó señalando que a Christian Domínguez no lo atendían así en aquel entonces.

De acuerdo con Mónica Cabrejos, quien estuvo invitada en el programa de Medina, señaló que además de tener problemas de infidelidad, también tiene problemas de alcohol y fiesta, pues según el vídeo, pudo notar que se quedó hasta la noche y bebiendo en la casa de Pamela Franco.