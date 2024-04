A poco de estrenarse su película biográfica “Chabuca”, Ernesto Pimentel confiesa la imposibilidad de enfrentarse a la proyección de su vida en la gran pantalla. El largometraje, protagonizado por Sergio Armasgo y dirigido por Jorge Carmona bajo la producción de Tondero, promete ser un viaje emocional que el conductor de televisión, por ahora, prefiere observar desde la distancia.

¿POR QUÉ A ERNESTO PIMENTEL SE LE HACE COMPLICADO VER SU PROPIA PELÍCULA?

El creador y presentador de “El reventonazo de la Chola” revela que el acto de ver su historia narrada visualmente le resulta “desgarrador”, sumergiéndolo en una vulnerabilidad sin precedentes. Esta revelación fue hecha durante una emotiva entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco.

“La película es el acto más frágil de mi carrera. He actuado con la mayor generosidad que he podido, no me he guardado nada. Yo he pasado por cosas muy duras”, comentó en un inicio.

En esta línea, explicó por qué le resultado complicado ver el metraje. “El inicio de la película narra la historia de este chico que va a Arequipa con su madre, a mí eso me resulta desgarrador.. ahí decidí no ver la película. No la he podido ver. Me duele demasiado, me interpela de tantas maneras, me hace sentir vulnerable”, fueron las palabras del presentador de televisión.

¿DE QUÉ TRATA “CHABUCA”?

“Chabuca” narra la trama personal de Ernesto Pimental, desde su infancia hasta la consolidación de su éxito en el ambiente televisivo. Cuenta los aspectos más íntimos de la vida de Pimentel, así como sus contribuciones al mundo del espectáculo y su activismo en pro de los derechos LGBT+. Esta cinta es un mosaico de luchas, alegrías, y sobre todo, de una resiliencia que define al personaje central.

Ernesto Pimentel, quien ha sido una figura emblemática en la televisión peruana y un pionero en la visibilidad y la lucha contra el estigma del VIH/SIDA, espera que “Chabuca” sirva de inspiración y reflexión para el público, a pesar de su propia reticencia a revivir ciertos capítulos de su vida.

Es importante mencionar que el artista se ha involucrado completamente en la creación de la cinta, colaborando en el elaboración el guion y hasta compartiendo sus vivencias más íntimas que moldearon su carácter y su carrera.

Según recoge el diario La República, Pimentel reveló que la idea de la película surgió mientras escribía su libro con la ayuda de Eduardo Adrianzén, un proceso que inicialmente no tenía como objetivo la creación de un filme. Sin embargo, con el tiempo, la posibilidad de llevar su historia al cine se convirtió en una realidad tangible, aunque emocionalmente desafiante para él.

¿QUÉ ACTORES FORMAN PARTE DEL REPARTO DE “CHABUCA”?

“Chabuca” está protagonizada por Sergio Armasgo, quien en su primer protagónico asumirá la responsabilidad de interpretar a Ernesto Pimentel y su personaje La Chola Chabuca, una de las figuras más queridas y populares de la televisión peruana.

El elenco lo completan actores como Haydeé Cáceres, Norka Ramirez, Miguel Dávalos, Izan Alcázar, Gina Yangali, Brando Gallessi, Alejandro Villagomez, Gerson Del Carpio, Erick Elera, entre otros.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CHABUCA”?

El filme llegará a todos los cines del Perú el próximo 11 de abril. A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la cinta: