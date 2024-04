A inicios del mes de marzo, Julián Zucchi protagonizó unas escenas emitidas por “Amor y Fuego” que luego generarían revuelo y polémica a partir de los abrazos y besos captados junto a Priscila Mateo, reportera de “Magaly TV, La Firme”. Desde entonces, los dimes y diretes no han cesado entre él y Yiddá Eslava, quien posteriormente lo acusaría de infiel entre lágrimas, acentuando así el conflicto mediático que públicamente habría llegado a su final tras el reciente comunicado donde el actor argentino anuncia la deshabilitación de redes sociales. Conoce el motivo de la decisión tomada y el cierre de cuentas luego de la controversial transmisión realizada por Instagram que lo muestra en aparente estado de ebriedad.

QUÉ EXPRESA JULIÁN ZUCCHI EN EL COMUNICADO DONDE ANUNCIA EL CIERRE DE SUS REDES SOCIALES

Tras una aparente separación en buenos términos, finalmente Julián Zucchi y Yiddá Eslava terminaron protagonizando otro de los grandes escándalos mediáticos del año, y producto de tanto lío, el actor argentino acaba de anunciar el sorpresivo cierre de cuentas administradas en redes sociales.

Si bien no las ha bloqueado por completo, ya no aparecen imágenes, fotografías ni videos tanto en Instagram como Facebook, plataformas en las que cuenta con más de 2 millones de seguidores.

El comunicado publicado y compartido precisamente mediante redes sociales, expresa que Julián Zucchi ha determinado cerrar sus redes sociales por “salud mental”, aprovechando la ocasión para disculparse por el episodio en el cual se le vio visiblemente desmejorado, llorando y en aparente estado de ebriedad mientras hacía catarsis de lo sucedido.

“Hago terapia hace años, siempre fui pro-terapia, un camino de aprendizaje que es constante y que voy a continuar”, manifiesta también, a la vez que resalta necesitar de un “tiempo de silencio”.

Asimismo, el cierre de redes sociales comunicado por Julián Zucchi, revela su temporal alejamiento del rubro que profesa como actor, productor y comediante, haciendo hincapié en que su carrera “siempre estará ahí” a la espera del retorno cuando lo tenga definido.

Por lo pronto, las cuentas que administra permanecen bloqueadas, y así estarán hasta que la expareja de Yiddá Eslava vuelva a expresarse en medio de los dimes y diretes sostenidos con la madre de sus hijos e iniciados desde que fue captado besándose con Priscila Mateo de “Magaly TV, La Firme”.

QUÉ RESPONDIÓ JULIÁN ZUCCHI TRAS SER ACUSADO DE INFIEL POR YIDDÁ ESLAVA

Un nuevo lío mediático vinculado a personajes del mundo del entretenimiento, causa polémica en medios de farándula luego del ‘ampay’ protagonizado por Julián Zucchi y una de las reporteras de “Magaly TV, La Firme” llamada Priscila Mateo, que a su vez ha propiciado la reacción de Yiddá Eslava acusándolo de infiel a nivel nacional.

El escándalo desatado, también, en redes sociales, nació a partir de la confesión realizada por la también actriz luego de las imágenes vertidas por “Amor y Fuego” donde se le observa a su expareja besándose con la integrante del equipo de trabajo que lidera Magaly Medina.

Tras lo sucedido y emitido a nivel nacional, Yiddá Eslava salió a arremeter contra la nueva relación que estaría iniciando Julián Zucchi, dejando entrever que se conocen desde hace mucho tiempo, y posteriormente asegurando que él le fue infiel mientras estaban juntos todavía.

Ante las acusaciones, el también creador del exitoso “Sí, Mi Amor” refirió en contacto con “Magaly TV, La Firme”, que todo se debe a una malinterpretación en un periodo de crisis intensa vivida como pareja y transcurrida a partir del viaje llevado a cabo hacia Argentina.

“En ese momento yo no pude ni tener una infidelidad, solo verme con una amiga”, manifestó Julián Zucchi luego de que Yiddá Eslava lo acusara de infiel, asegurando además que “son versiones distintas”.

Según el actor argentino involucrado en este lío mediático, su expareja tomó de mala forma que en aquella oportunidad, él se encontrara con otra mujer estando solo en Argentina, y por ese motivo lo estaría tildando de tal forma.

Asimismo, y a continuación, reveló que Yiddá Eslava conocía todos sus movimientos debido a la localización conectada entre dispositivos, cuyo sistema es conocido mundialmente como GPS, razón por la cual acaba de acusarlo de infidelidad vía “Amor y Fuego”.

DE QUÉ MANERA YIDDÁ ESLAVA REVELÓ PÚBLICAMENTE QUE JULIÁN ZUCCHI LE HABÍA SIDO INFIEL

“Amor y Fuego” se encargó de emitir el video donde Julián Zucchi y Priscila Mateo, reportera de “Magaly TV, La Firme”, aparecen juntos y besándose en un club nocturno, y unos días hizo lo propio lanzando en exclusiva el testimonio de Yiddá Eslava, quien lo acusa de haberla traicionado en Argentina.

“Yo me separé de Julián porque me fue infiel”, reveló la ex “Combate” admitiendo que lo descubrió, pero decidió callar por el bienestar de sus hijos en común.

Entre lágrimas, dijo que tras encontrar evidencias de la infidelidad de Julián Zucchi, “claramente se rompió el vínculo de amigos, y de pareja”, decidiendo también evitar comentarlo en su momento por el cariño que le tenía.

Cabe resaltar, que la tercera en discordia, de acuerdo a lo manifestado por Yiddá Eslava, no es la reportera de “Magaly TV, La Firme”, Priscila Mateo, “ella no se metió en mi relación”, y muy por el contrario de lo que se especula, le desea lo mejor a su expareja.

QUIÉN ES PRISCILA MATEO, LA REPORTERA DE “MAGALY TV, LA FIRME” QUE TIENE UNA RELACIÓN CON JULIÁN ZUCCHI

El 2024 inició en medio de emisiones de ‘ampays’ que remecieron la farándula peruana, siendo la última una que dejaría entrever la presunta infidelidad de Julián Zucchi tras las declaraciones vertidas por Yiddá Eslava, quien se pronunció al respecto luego de verlo besándose con una de las reporteras que labora en ATV para “Magaly TV, La Firme”.

“Amor y Fuego” fue el programa encargado de revelar las imágenes exclusivas donde a ambos se les observa abrazados y muy cariñosos cerca a personas bailando en un club nocturno, pero lo que más viene generando controversia es la labor desempeñada por Priscila Mateo Guerrero, la joven periodista cuya función en el programa de Magaly Medina se ha puesto en tela de juicio.

La reportera que protagoniza el ‘ampay’ junto a Julián Zucchi, según información recogida de redes sociales como LinkedIn, estudió en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) entre el 2015 y 2019, y dentro de la misma llevaba a cabo, por ejemplo, la cobertura de las actividades realizadas internamente, y también entrevistas desarrolladas para el noticiero USIL TV.

Antes de formar parte de “Magaly TV, La Firme”, Priscila Mateo Guerrero trabajó redactando notas vinculadas al entretenimiento, actualidad, y política, entre otros, en el Grupo Epensa SAC (Diario Ojo), luego durante 2 meses casi las mismas funciones en 2020 para el Grupo La República, y previo a llegar a ATV, inició su recorrido como corresponsal o periodista de campo en Latina a través de “Mujeres Al Mando”.

Cabe resaltar, que actualmente la reportera con amplia experiencia en medios de comunicación dentro de Perú, también cuenta con la nacionalidad mexicana, y desde el lunes 14 de marzo de 2022 integra el equipo liderado por Magaly Medina, la famosa conductora de espectáculos cuyo pronunciamiento no se hizo esperar vía canal 9.