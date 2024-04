Cuando parecía que “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) no tendría más temporadas, Gigio Aranda y América TV trajeron de retorno hacia mediados de 2022 a aquellos icónicos personajes que cautivaron a la audiencia durante varios años. Sin embargo, el reparto de actores se terminó renovando con la inclusión de ‘Charito’, ‘Joel’, entre otros, por ejemplo, y debido también, a la negativa de tantos otros como Sergio Galliani, el recordado ‘Nachito’ que hoy revela detalles sobre el estilo de vida que lleva junto a Connie Chaparro habiendo superado los 50 años, hasta qué edad pretende llegar con vitalidad, y porqué motivo no aceptó la oferta recibida para integrar la popular teleserie nuevamente.

POR QUÉ MOTIVO SERGIO GALLIANI RECHAZÓ VOLVER A AFHS COMO ‘MIGUEL IGNACIO DE LAS CASAS’

Durante 8 temporadas entre 2009 y 2016, AFHS fue la teleserie más vista de la televisión peruana a través de América TV, canal de señal abierta que emitió los capítulos más cómicos y también estremecedores gracias al aporte del popular papá de ‘Fernanda’ interpretado por Sergio Galliani, quien como ‘Miguel Ignacio de las Casas’ confiesa haber descartado volver a las nuevas ediciones llevadas a cabo a partir de mediados de 2022.

En diálogo con Jesús Alzamora para el podcast “La Lengua” junto a su esposa y también actriz, Connie Chaparro, el recordado ‘Nachito’ cuenta mientras habla sobre la vitalidad y energía para continuar haciendo lo que más le gusta habiendo superado la barrera de los 50 años, que “por suerte a mí me siguen llegando miles de proyectos, y yo digo no, no, no”.

“Me invitaron para la renovación de AFHS y otras novelas más, y dije ‘no me voy a comer 12 horas del día, todos los días ahorita”, manifestó un Sergio Galliani que hoy prioriza según sus declaraciones, la buena calidad de vida por encima del tiempo que demandaría estar grabando escena tras escena pese al éxito alcanzado.

Recordemos, que así como ‘Miguel Ignacio de las Casas’, otros actores de AFHS entre el 2009 y 2016, también confesaron haber rechazado volver a partir de la temporada 9 producto de motivos similares vinculados sobre todo a los horarios que muchas veces dificultan la realización de otras actividades.

¿SERGIO GALLIANI QUIERE VIVIR HASTA LOS 100 AÑOS? ESTO DIJO EL RECORDADO ‘NACHITO’ DE AFHS

Casado desde 2010 con Connie Chaparro, la vida de Sergio Galliani ha continuado transcurriendo entre la actuación y la música gracias a la popularidad de la banda peruana de punk rock/rock alternativo llamada Chabelos donde curiosamente comparte escenarios junto a Giovanni Ciccia, quien hoy es ‘Diego Montalbán’ en AFHS.

Tras revelar que le dijo “no” a la producción de la exitosa teleserie de América TV que tenía como objetivo su retorno, el actor peruano de 57 años sorprendió en “La Lengua” al contar que uno de sus propósitos es “envejecer parado” y “llegar a los 100 años”.

“Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano”, manifiesta Sergio Galliani ante la risa de Connie Chaparro, recordando además que él proviene de una familia longeva, y asimismo para lograrlo “toda la vida he trabajado con la mente” a través de la “caminata de montaña”, y el trekking, por ejemplo.

Sergio Galliani continuó expresándose acerca de su visión a largo plazo con respecto a la calidad de vida, haciendo mención también a los más de 20 años que padeció de insomnio crónico, y por lo cual batió un Récord Guinness luego de mantenerse 2 días enteros conduciendo un programa en vivo.

QUÉ CONDICIÓN PUSO NATANIEL SÁNCHEZ PARA RETORNAR A AFHS COMO ‘FERNANDA DE LAS CASAS’

El final de 8 temporadas de AFHS en 2016 marcó la despedida de actores que interpretaron a entrañables personajes como ‘Fernanda de las Casas’, la recordada nieta de Francesca Maldini que llegó a Lima siendo la propia Nataniel Sánchez, y tras participar en diversos programas televisivos promocionando el lanzamiento de su primera canción, reveló los motivos por los cuales no volvió a la serie de América TV.

La actriz multidisciplinar de cine, teatro y televisión está próxima a cumplir 33 años, y desde hace 6 vive en España, país donde radica luego de dedicarle mucho tiempo a la actuación, rubro en el que alcanzó notoriedad gracias a la historia generada entorno al romance con ‘Joel’ (Erick Elera), y que le propusieron retomar poniendo ciertas condiciones.

Mientras promociona “Yo soy la que te dice adiós”, Nataniel Sánchez se dio un tiempo para convertirse en la protagonista del episodio 119 de “La Linares”, el programa conducido por Verónica Linares, a quien le brindaría detalles acerca del diálogo concretado y llevado a cabo con la producción de AFHS que la buscó para retomar grabaciones e integrar el nuevo elenco.

“No tengo conversaciones con AFHS (actualmente), tuvimos en su retorno, ellos me convocaron, hicimos una reunión”, manifestó inicialmente la también cantante y bailarina, reconociendo que lo primero que dijo estuvo vinculado a las condiciones laborales ya que no aceptaría volver bajo las mismas como por ejemplo que “me digan mi horario un día antes”.

Claramente existieron obstáculos que han dificultado el retorno de Nataniel Sánchez como ‘Fernanda de las Casas’, siendo uno de los requisitos, también, el hecho puntual de poder estudiar, y tener libertad para ello, tiempo para organizarse, establecerse realizando otras actividades, entre otras cosas relacionadas a un ritmo de trabajo que en líneas generales le resultó agotador.

Sin embargo, la actriz de 32 años no olvida la oportunidad recibida para actuar en AFHS, serie a la cual le tiene mucho cariño y le agradece por el aprecio que termina recibiendo por el personaje interpretado, afirmando que “por ese amor es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar” desde la temporada 9.

FECHA DE ESTRENO Y HORARIO PARA VER AFHS 11 VÍA AMÉRICA TV

Actores principales Temporada 11

- Giovanni Ciccia (‘Diego Montalbán’)

- Mónica Sánchez (‘Charito’)

- Magdyel Ugaz (‘Teresita’)

- Franco Pennano (‘Cristóbal’)

- Úrsula Boza (’Claudia Llanos’)

Estreno oficial: Lunes 8 de abril

Hora 8.40 pm

Nuevos actores Temporada 11

- David Villanueva

- Nidia Bermejo

- Alex Béjar