Tras la polémica ruptura entre la bailarina Xiomy Kanashiro y el exfutbolista Jefferson Farfán, anunciada el 7 de febrero, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Entre los rumores más difundidos, se señaló que Farfán habría contribuido económicamente no solo a una intervención estética de la influencer, sino también a su incursión en la música. Ante estas versiones, el programa América Hoy decidió indagar más sobre el tema y logró comunicarse con la representante de Xiomy Kanashiro. El objetivo era obtener información detallada sobre “Kanomy Band”, la orquesta digital de la bailarina .

¿CUÁL ES EL PRECIO ESTABLECIDO PARA CONTRATAR A LA ORQUESTA DE XIOMY KANASHIRO?

El programa América Hoy reveló detalles sobre la tarifa y composición de la orquesta digital de Xiomy Kanashiro, Kanomy Band. Según la información proporcionada mediante una llamada telefónica, el costo para contratar el show es de S/1.500 por una presentación de una hora y media.

La agrupación está integrada por cuatro ex miembros de Alma Bella, reconocidas por su trayectoria en la música tropical. Xiomy Kanashiro, por su parte, no asume el rol de vocalista principal, sino que se encarga de la animación, el baile y los coros durante las presentaciones, según recoge el diario La República.

“Hora y media es S/1.500. Son cuatro chicas, ex Alma Bella, entre ellas está Xiomy. (¿Xiomy no canta, no?) No, ella anima, baila y hace coros”, explicó su representante a través del programa matutino.

El anuncio sobre la orquesta ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente tras los rumores que vinculan a Jefferson Farfán con el financiamiento de este proyecto. Sin embargo, la bailarina mantiene su interés por sobresalir en el medio artístico generando diversas presentaciones, las cuales la ayudan a tener un mejor posicionamiento en el rubro.

¿QUÉ DIJO XIOMY KANASHIRO FRENTE A LAS CRÍTICAS DE LOS USUARIOS EN REDES SOCIALES?

Tras confirmar el fin de su relación con Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro se convirtió en blanco de críticas en redes sociales. Varios usuarios la acusaron de haber mantenido un romance con el exfutbolista por conveniencia económica, insinuando que su estilo de vida dependía del apoyo de él. Incluso, una seguidora le recomendó enfocarse en construir su propio éxito sin depender de terceros.

En vista de los diversos comentarios, la influencer no tardó en responder de manera tajante. “Soy independiente, créeme que su dinero no me sorprende”, escribió en sus redes sociales, dejando claro que no necesita del respaldo financiero de nadie. Además, aprovechó la ocasión para desmentir los rumores sobre la presunta financiación de su cirugía estética y su orquesta musical. Kanashiro explicó que la operación de costillas que se realizó fue un canje y que Kanomy Band, su agrupación digital, es un proyecto que inició el año pasado sin intervención de terceros. “Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde el año pasado”, afirmó.

Xiomy Kanashiro continúa impulsando su camino en el ámbito artístico, concentrándose en nuevos proyectos y presentaciones. Sin embargo, su nombre sigue generando titulares en el mundo del espectáculo, donde su fugaz romance con “La Foquita” aún es tema de conversación entre el público y la prensa.