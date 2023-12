Mónica Zevallos, famosa conductora de televisión, de quien no se supo nada durante bastante tiempo, volvió por la puerta grande a la pantalla chica peruana a través de “El Gran Chef: Famosos”. Sin embargo, pese a que se mostró bastante feliz en dicho espacio, la presentadora recordó un momento que vivió y en el que se sintió bastante incómoda. Esta revelación la hizo en una entrevista con el periodista Giancarlo Granda en Tiempo Muerto.

Este fue el momento que Mónica Zevallos vivió en “El Gran Chef: Famosos” y no desea recordarlo

“Me sorprendió y me incomodó mucho. El día que llegué a la conferencia de prensa me sentí tan incómoda porque me dieron un lugar de diva en todo sentido. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Todos están actualizados y yo vengo aquí después de años y me dan esta posición’. No quería resaltar ni que me dieran un lugar especial, no quería tanto halo alrededor mío”, comentó Zevallos en Tiempo Muerto.

Asimismo, Mónica destacó que no se sentía bien cuando sus compañeros le daban a entender que ganaría sí o sí la competencia culinaria. “Al comienzo, cuando me decían que yo iba a ganar; por ejemplo tú (Flaco Granda) dijiste que yo era tu caballo ganador, sé que lo hiciste con buena intención, pero en mi cabeza decía: ‘Él cree que, de repente, me lo han ofrecido (la copa), ¿cómo lo convenzo de que no hay nada?’. Yo pensaba que ustedes creían que me sentía superior, quería que me conocieran como soy”.

¿Qué más dijo Mónica Zevallos?

Por último, Mónica aseguró que tiene temor de volver Estados Unidos, país en donde radica desde hace más de quince años. “Ya tengo un poco de miedo de subirme al avión y regresar a casa… Tengo un poquito de miedo de volver a desaparecer”.

La razón por la que Mónica Zevallos dejó la televisión peruana y decidió vivir en el extranjero

Mónica contó que, una de las razones por las que dejó de aparecer en programas televisivos, es que no se sentía cómoda con el momento por el que atravesaba la pantalla chica en en ese entonces.”Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo. (En ‘Sueltos en casa’) había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentía cómoda”, señaló a La República.

Luego de pensarlo bastante, Zevallos decidió irse a Puerto Rico para conducir “Mónica en confianza”. Después de ser la presentadora de este programa, el cual se emitía en diferentes partes del mundo, se instaló en Estados Unidos, Florida, según le contó a Infobae.

“Mis hijos estaban en una edad de, todavía poder mudarme a otro país. Estaba terminando mi contrato con Univision, con mi programa de talk show. Luego, con mi esposo se nos presentó esta oportunidad de irnos para allá (Estados Unidos). Era también darle una oportunidad para mis chicos”, señaló la exconductora a dicho medio.

¿En qué trabaja actualmente Mónica Zevallos?

Cabe destacar que Mónica se dedicó a un rubro completamente distinto una vez que se retiró de la televisión. Ella trabaja como promotora de bienes raíces, y su labor principal es aconsejar y recomendar a las personas para que puedan elegir su mejor opción en cuanto a casas, señaló a la web periodística en mención.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.