Luego de 14 años ininterrumpidos en la televisión peruana, ‘Esto es Guerra’ se prepara para una nueva temporada. El reality de competencia de América Televisión regresa en 2026 con cambios que han remecido a sus seguidores, desde modificaciones en la conducción hasta posibles salidas de figuras emblemáticas y la llegada de nuevos participantes que prometen renovar la dinámica del programa.

Entre regresos inesperados, castings a nivel nacional, influencers en la mira y decisiones que no han dejado indiferente a nadie, EEG apunta a reinventarse sin perder su esencia competitiva. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ COMPETIDORES CONTINUARÍAN EN ‘EEG 2026′?

La base competitiva mantiene nombres que fueron vitales en la última final. Por el lado de los actuales campeones, los ‘combatientes’, se espera que Pancho Rodríguez continúe liderando el grupo tras su victoria en 2025. Junto a él, figuras como Onelia Molina, Leandro Cabello y Raúl Carpena seguirían defendiendo la camiseta rojiverde.

En la vereda de enfrente, el equipo de los ‘guerreros’ contará con la experiencia de Said Palao y Mario Irivarren, además del joven Gabriel Meneses, quienes buscarán recuperar la copa en este año.

¿QUIÉNES NO SEGUIRÍAN EN ‘EEG 2026’?

La noticia que más ha impactado a los televidentes es la ausencia de Patricio Parodi. El histórico capitán de los guerreros decidió no renovar su vínculo contractual, citando una agenda llena de viajes y discrepancias con el nuevo mando de producción. Parodi fue tajante al señalar: “Tengo mis fechas de viaje que se las tengo que pasar a Peter, que fue uno de los problemas principales. No va por tema de dinero o sueldo”.

Por otro lado, las principales dudas y salidas se concentrarían en el elenco femenino. Melissa Loza y Karen Dejo habrían cerrado su etapa competitiva tras la última temporada, mientras que Rosángela Espinoza mantiene su continuidad en suspenso.

¿HABRÁ NUEVAS CARAS EN LA COMPETENCIA?

La producción ha decidido apostar por la frescura de las redes sociales y el talento de diversas regiones del país para este 2026. Según trascendidos, el programa busca emular el impacto que tuvieron en el pasado figuras como Josi Martínez. Entre las novedades destacan:

Incursión de influencers: Se especula fuertemente con la llegada de creadoras como Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire.

Casting a nivel nacional: Ya se han iniciado las audiciones en vivo para encontrar a los nuevos rostros que refresquen ambos equipos.

¿QUIÉNES SERÁN LOS CONDUCTORES DE ‘ESTO ES GUERRA’ ESTE AÑO?

El regreso de Mathías Brivio a Esto es Guerra marcó uno de los anuncios más comentados del estreno de la temporada 2026, especialmente por su reencuentro en pantalla con Johanna San Miguel, quien fue panelista en el estreno junto a Israel Dreyfus, Samuel Suárez y Katty Sheen. Sin embargo, el programa dejó en claro que Brivio y San Miguel no compartirán la conducción de manera conjunta durante toda la temporada.

Fue la propia Johanna quien reveló que solo uno de los dos asumirá el rol principal de conductor, con la particular misión de representar y defender a uno de los equipos en competencia. “Entre Mathías y yo va a salir el conductor de esta temporada que defenderá a los ‘guerreros’ frente a los ‘combatientes’”, señaló la actriz, dejando abierta la incógnita sobre quién tomará finalmente la posta.

Mientras tanto, la salida definitiva de Renzo Schuller ha dejado un vacío en el bando de los ‘combatientes’, y el viaje de Katia Palma a Brasil hace casi imposible su retorno inmediato, según informa el diario La República.