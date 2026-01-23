Tras más de una década consolidado como uno de los programas más vistos de la televisión peruana, ‘Esto es Guerra’ regresa a la pantalla de América Televisión en 2026. Sin embargo, el inicio de esta nueva temporada no estará marcado solo por el espectáculo y la competencia, sino también por la ausencia de figuras históricas que durante años fueron piezas clave del reality, un factor que ha generado sorpresa y debate entre sus seguidores.

Con una fecha oficial de estreno ya confirmada, el programa vuelve con una propuesta renovada que combina cambios en su elenco, ajustes en la conducción y la incorporación de nuevos rostros. A continuación, repasamos toda la información.

¿CUÁNDO SERÁ EL GRAN ESTRENO DE LA NUEVA TEMPORADA DEL PROGRAMA?

Recientemente, Johanna San Miguel confirmó que la nueva temporada arrancará este lunes 26 de enero, a las 8:20 p.m., por América TV, con competencias renovadas, rostros inéditos y el esperado regreso de algunos chicos reality. Con este estreno, el canal busca reafirmar su liderazgo en el horario estelar y responder a la alta expectativa de sus seguidores.

¿QUÉ COMPETIDORES CONTINUARÍAN EN ‘EEG 2026’?

El núcleo de la competencia conservaría a varios nombres clave de la última definición. En el equipo de los actuales campeones, los ‘combatientes’, todo indica que Pancho Rodríguez seguiría al frente tras consagrarse en 2025. A él se sumarían Onelia Molina, Leandro Cabello y Raúl Carpena, quienes continuarían defendiendo los colores rojiverdes.

En tanto, en el equipo de los ‘guerreros’, se mantendrían figuras de experiencia como Said Palao y Mario Irivarren, junto al joven Gabriel Meneses, con el objetivo de volver a levantar el trofeo esta temporada.

¿QUIÉNES NO SEGUIRÍAN EN ‘EEG 2026’?

Uno de los anuncios que más repercusión generó fue la salida de Patricio Parodi. El excapitán de los guerreros optó por no extender su contrato, argumentando compromisos de viaje y desacuerdos con la nueva dirección de producción. Al respecto, aclaró: “Tengo mis fechas de viaje que se las tengo que pasar a Peter, que fue uno de los problemas principales. No va por tema de dinero o sueldo”.

Asimismo, las principales incertidumbres se ubican en el elenco femenino. Melissa Loza y Karen Dejo habrían puesto punto final a su participación tras la última temporada, mientras que el futuro de Rosángela Espinoza aún no está definido.

¿HABRÁ NUEVAS CARAS EN LA COMPETENCIA?

Para este 2026, la producción planea reforzar el programa con talento proveniente de las redes sociales y de distintas regiones del país. De acuerdo con versiones cercanas, se busca repetir el impacto que en su momento lograron personajes como Josi Martínez. Entre las principales novedades figuran:

Suenan con fuerza nombres como Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire. Casting nacional: Ya se vienen realizando audiciones presenciales con la finalidad de descubrir nuevos integrantes que renueven ambos equipos.

¿QUIÉNES SERÁN LOS CONDUCTORES DE ‘ESTO ES GUERRA’ ESTE AÑO?

El retorno de Mathías Brivio fue uno de los anuncios más comentados en el arranque de la temporada 2026, sobre todo por su reencuentro televisivo con Johanna San Miguel, quien participó en el estreno como panelista junto a Israel Dreyfus, Samuel Suárez y Katty Sheen. No obstante, la producción precisó que Brivio y San Miguel no conducirán juntos durante toda la temporada.

En paralelo, la salida definitiva de Renzo Schuller ha generado un vacío en el equipo de los ‘combatientes’, mientras que el viaje de Katia Palma a Brasil complica seriamente su regreso en el corto plazo, según informa el diario La República.

Además, es importante recordar que el programa tendrá un nuevo rostro en producción debido a la desvinculación de Peter Fajardo, productor histórico del formato. Fajardo decidió orientar su carrera hacia proyectos digitales y emprendió nuevos retos junto a María Pía Copello en un canal de streaming, movimiento que también provocó que la animadora se quede sin proyecto en América TV, pese a que se había anunciado que tendría un programa sabatino.