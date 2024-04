La ‘biopic’ de Ernesto Pimentel viene siendo exitosa por la presencia de público en las salas de cine del país, así como controversial debido a un contenido que muestra pasajes de la relación que tuvo el presentador televisivo con Alex Brocca. Tras el estreno de la película llamada “Chabuca”, nuevamente se evoca aquel vínculo amoroso cuyo desenlace desataría la polémica en medio de publicaciones de libros y hoy el recuerdo de entrevistas concedidas por el bailarín a Magaly Medina. A propósito del polémico film, conoce lo que le ofrece la conductora de “Magaly TV, La Firme” a la persona que encuentre dicho diálogo concretado mientras trabajaba para Latina, y estuvo por varios años en diversas plataformas.

QUÉ LE OFRECE MAGALY MEDINA A QUIEN ENCUENTRE EL VIDEO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A ALEX BROCCA CUANDO ESTABA EN LATINA

El jueves 11 de abril fue la fecha de estreno de “Chabuca”, la película biográfica que narra partes importantes de la vida de Ernesto Pimentel, reconocido actor y presentador televisivo que hoy conduce ‘El Reventonazo de la Chola’ y ha generado controversia a partir del relato de una historia en la cual incluye a Alex Brocca, recordado bailarín y escritor con quien estuvo relacionado sentimentalmente durante varios años.

A propósito del mediático debut en la pantalla grande, Magaly Medina hizo uso del espacio que dirige mediante “Magaly TV, La Firme” para abordar el tema ya que “me han contado que en la película se habla de la entrevista que yo le hago a Alex Brocca, claro, con nombres cambiados, pero que se da una versión diferente de cómo realmente pasó la entrevista”, y por ese motivo, pronunciarse públicamente trayendo a colación de manera precisa a la cantidad de veces que él le concedió diálogos exclusivos.

“La entrevista yo la he buscado, claro, ¿cómo no?, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a ‘Latina’, que en esa época se llamaba ‘Frecuencia Latina’”, expresa la popular ‘Urraca’ acerca de la razón por la cual no la difunde como prueba de lo que realmente sucedió según su versión de los hechos y que en la ‘biopic’ de Ernesto Pimentel habría sido tratada de otra forma.

Acto seguido, Magaly Medina evidenció sorpresa al percatarse que luego de realizar búsquedas virtuales, no existe registro audiovisual acerca de Alex Brocca, y por ello sorprendió manifestando que “si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancias, por favor, llamen al 99442-1210, que es el ‘chismefono’” ya que “habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista si es que la tienen”.

Cabe resaltar, de acuerdo a lo revelado por la propia conductora de “Magaly TV, La Firme”, que muy por el contrario de lo que algunos piensan, no tiene una amistad con Ernesto Pimentel, recordando que “lo he criticado hasta hace poco y lo criticaré siempre”, y puntualizando además en que si tuviera a la mano dicha entrevista llevada a cabo en 1999, lo pondría al aire y compartiría.

¿POR QUÉ EN INTERNET NO FIGURA MATERIAL AUDIOVISUAL RELACIONADO A ALEX BROCCA Y ERNESTO PIMENTEL SEGÚN MAGALY MEDINA?

Para sorpresa de muchos y coincidiendo con el estreno de “Chabuca”, las entrevistas que Alex Brocca le concedió a Magaly Medina hace más de 20 años, habrían “desaparecido”, tal y como lo expone la propia conductora televisiva a quien “le huele raro” dicha situación.

“Porque, claro, hay personas que, si es cierto, se manda a borrar eso de los historiales de YouTube, de Google, se manda a borrar”, puntualiza la popular ‘Urraca’ en una de las más recientes de sus ediciones en las cuales decidió abordar el tema ya que se le menciona en “Chabuca” a partir de tan buscada conversación llevada a cabo en las instalaciones de Canal 2.

Asimismo, Magaly Medina recuerda que “esas entrevistas que hice aquella época, las de Alex Broca, se quedaron en Latina”, y “nunca me la va a dar porque somos competidores en el mismo horario”, haciendo hincapié en que su último periodo trabajando en el mencionado canal fue entre el 98 y 2000.

DÓNDE VER “CHABUCA” TRAS ESTRENARSE OFICIALMENTE Y QUIÉNES SON SUS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES

Estreno 11 de abril en cines de todo el Perú (Cineplanet, Cinemark, Cinépolis)

Sinopsis :

- Ernesto Pimentel, un niño criado en un modesto hogar, se enfrentó a la pérdida de su madre a temprana edad, quedando al cuidado de su abuela y tío.

Su infancia inspiró la creación de La Chola CHABUCA, una mujer andina, de coloridas polleras y altos tacones que conquistó los corazones de millones de hogares en todo el Perú.

A pesar de los desafíos personales y la revelación de su identidad, Ernesto encontró en CHABUCA el apoyo y cariño de sus seguidores y la fuerza para salir adelante hasta en los momentos más duros de su vida.

Hoy Ernesto ha sabido salir adelante y cumplir su más grande sueño, convertirse en padre y ser uno de los personajes más icónicos de la televisión peruana.

Actores principales & personajes

- Sergio Armasgo como “Ernesto Pimentel”

- Haydeé Cáceres como “Estela” (Abuela de Ernesto Pimentel)

- Miguel Davalos como “Alex Brocca” (pareja de Ernesto Pimentel)

- Norka Ramírez como “Nelly” (mamá de Ernesto Pimentel)

- Gina Yangali como “Miluska” (Productora y manager de Ernesto Pimentel)