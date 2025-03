Shirley Arica fue tendencia el último domingo, luego de responder las controversiales preguntas de ‘El Valor de la Verdad’. Este conocido personaje de la farándula se refirió a diferentes temas, entre los que que se destacaron diferentes sucesos relacionados a Jefferson Farfán. Si no pudiste ver lo que sucedió en este segundo episodio de dicho programa, aquí te contaremos todos los detalles sobre lo que dijo la modelo del exfutbolista.

Esto fue todo lo que dijo Shirley Arica sobre su relación con Jefferson Farfán

“Su actitud ya no era la misma, él cambió conmigo (...) Cuando nos veíamos, pasaban cosas, pero no esas cosas. Chapábamos. Yo no quería darle mi flor y no me decía nada y yo me hacía la loca”, empezó diciendo Shirley.

De otro lado, Arica dio detalles sobre cómo conoció a la ‘Foquita’. “No es mi tipo, pero una amiga me dijo que me quería conocer y que vaya a su box. Yo le dije que vaya a donde yo estaba. Él llegó con mi amiga y el esposo de mi amiga (...) Nos besamos, fue la primera vez. Baila bien y besa bien”.

Qué más dijo Shirley Arica sobre Jefferson Farfán

Por último, Shirley relató que le envió a Farfán un ramo de flores azules. Sin embargo, pese a que ella sí tenía interés en el exAlianza Lima para tener una relación seria, él nunca fue recíproco en este sentido, por lo que al final no formalizaron.

¿Por qué no se emitió la segunda vez de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’?

Lo que había sido anunciado para el sábado 23 de noviembre de 2019 como la emisión del episodio de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’, fue abruptamente cancelado. En su lugar, el público se encontró con una entrevista a Janet Barboza. Ante la confusión generada, Latina, el canal responsable de la transmisión en ese momento, emitió un comunicado aclarando que la promoción del episodio de Shirley Arica había sido un error, y que su emisión nunca estuvo realmente planeada.

En este contexto, Beto Ortiz, conductor del show, reveló que la decisión de no transmitir el segmento se debió a conflictos internos con el medio televisivo, especialmente con el Área de Deportes. Esto se produjo ya que Latina tenía los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Peruana de Fútbol, y las declaraciones de la modelo, que involucraban a algunos jugadores del equipo, generaron tensiones entre la cadena y la Federación Nacional.

“Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan”, señaló Beto en aquel entonces.

Cabe recordar que dicho episodio fue la segunda vez que Shirley Arica se sentaba en el sillón rojo. La primera vez ocurrió en el 2013.

¿Qué más se sabe sobre el programa no emitido de ‘El Valor de la Verdad’ con Shirley Arica

El año pasado, Beto Ortiz reveló detalles sobre el episodio censurado a través de su programa “Beto a Saber”. En esa ocasión, comparó el episodio de Shirley Arica con el de Tilsa Lozano: “Aquel programa de El valor de la verdad con Shirley Arica, probablemente uno de los más espectaculares que conseguimos humildemente hacer (que se compara), creo yo, con el que hicimos con Tilsa Lozano, fue censurado”.

Además, enfatizó que el canal decidió no emitir ese capítulo, ya que en él se hacían revelaciones sobre la vida privada de varios futbolistas de la Bicolor. “En aquellos días, Latina era el canal de la Selección. Entonces, nos quedamos tirando cintura, nos quedamos con los crespos hechos, con las promociones al aire, la gente esperando, haciendo su canchita. ¿Qué pasó? El programa no se emitió. Nadie pudo ver ese programa, desapareció, fue borrado, los archivos de Latina lo borraron del mapa”, afirmó el periodista, según recoge RPP.