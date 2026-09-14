No cabe duda de que ‘Combate’ fue uno de los programas más populares que se emitió entre 2011 y 2018, enfrentando al “Equipo Rojo” y “Equipo Verde” en diversas pruebas físicas y de destreza. Así, tras el anuncio del casting realizado por ATV para el regreso del reality a la pantalla chica, la noticia generó diversas reacciones entre los medios y sus seguidores, quienes se mantuvieron a la expectativa por conocer el proceso. En ese sentido, la convocatoria para encontrar a los nuevos integrantes del programa de competencias causó que cientos de jóvenes se congregaran hasta las instalaciones del canal 9 para formar parte de esta nueva generación. Esto generó una serie de videos publicados en redes sociales, donde se observó a los postulantes realizando largas colas, bailes y presentaciones, entre otras actividades que se convirtieron en uno de los temas más comentados entre los internautas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL CASTING DE ‘COMBATE’ EN ATV?

Este sábado 12 de septiembre se realizó por todo lo alto el esperado casting para el regreso de ‘Combate’ a las pantallas de ATV. Esta convocatoria, que congregó a cientos de jóvenes de varias partes del país, superó las expectativas de la producción dado a que se formaron inmensas colas en los exteriores del canal, donde más de un postulante aprovechó la espera para ofrecer un ‘show’ con divertidos bailes y pasos de modelaje. De hecho, en un video difundido en redes sociales, se observa a una joven forcejeando con una de las puertas de ingreso mientras otros intentaban acceder al recinto, generando una serie de reacciones entre los internautas.

Asimismo, uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores ocurrió cuando Víctor, un postulante de 19 años y vecino de Villa El Salvador, protagonizó un curioso momento durante su presentación ante el jurado al confundir el programa con otro, generando risas entre los presentes. “Hola, soy Víctor, tengo 19 años y vengo de Villa El Salvador. Mi único objetivo es ser el mejor ‘guerrero’, digo, el mejor ‘combatiente’”, dijo. Así, varios videos relacionados con el casting se volvieron virales en las principales plataformas y alcanzaron miles de reproducciones. Por ello, la producción de ‘Combate’ dejó entrever que se abriría una nueva fecha de audición para los que no lograron ingresar.

¿CUÁNTO DINERO GANABA DUCELIA ECHEVARRÍA EN ‘COMBATE’?

Ducelia Echevarría contó pormenores de su sueldo y participación en el programa ‘Combate’ por medio de una entrevista que le brindó al diario Trome. La modelo mencionó que durante su participación tuvo que hacer de todo, por lo que se le hacía difícil generar muchos ingresos en los primeros meses.

“Empiezo a entrar en ese ritmo de competencia, pero mi hija cumplió un año y no ganaba mucho, en ‘Combate’ ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso, después me pagaron 2 000 soles y luego me subieron a 4 000 fue lo máximo que gané ahí”, dijo.