Por Redacción EC

No cabe duda de que ‘Combate’ fue uno de los programas más populares que se emitió entre 2011 y 2018, enfrentando al “Equipo Rojo” y “Equipo Verde” en diversas pruebas físicas y de destreza. Así, tras el anuncio del casting realizado por ATV para el regreso del reality a la pantalla chica, la noticia generó diversas reacciones entre los medios y sus seguidores, quienes se mantuvieron a la expectativa por conocer el proceso. En ese sentido, la convocatoria para encontrar a los nuevos integrantes del programa de competencias causó que cientos de jóvenes se congregaran hasta las instalaciones del canal 9 para formar parte de esta nueva generación. Esto generó una serie de videos publicados en redes sociales, donde se observó a los postulantes realizando largas colas, bailes y presentaciones, entre otras actividades que se convirtieron en uno de los temas más comentados entre los internautas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.