Michelle Soifer rememoró recientemente una etapa sorprendente de su vida, revelando cómo la televisión cambió por completo su rumbo personal y profesional. La artista, hoy reconocida como cantante y figura de la pantalla, compartió cuánto llegó a ganar durante su paso por Esto es Guerra y recordó con nostalgia qué hizo con el primer pago que recibió cuando formó parte del programa Combate.

“Llegué a ganar 20 mil dólares mensuales, solo en Esto es Guerra”, dijo Michelle en primera instancia durante una entrevista en el podcast Más Vale Solos. Además, aseguró que entre todas sus presentaciones que hacía los fines de semana podía llegar a recibir hasta 3 mil 500 dólares. “Era la verdadera plata”, comentó la cantante.

A los 18 años, Michelle Soifer dio su primer gran paso en la música tras firmar un contrato que le aseguraba un ingreso mensual de 5 mil dólares. El acuerdo, que marcó el inicio de su carrera artística, fue posible gracias al apoyo de un amigo cercano que asumió el rol de su representante en ese entonces. “Nunca imaginé que iba a ganar tanto en ese entonces”, acotó.

Al ser consultada sobre cómo gastó su primer pago en Combate, Michelle Soifer respondió sin titubear, recordando con claridad aquel momento que marcó el inicio de su vida televisiva. “Compré una moto. Antes, cuando llovía, me ponía una bolsa de basura y llegaba como sea. Luego pensé: ‘Ahora que trabajo, no voy a volver a subir a un bus’. Eso fue un martirio, porque no sabía cuándo iba a llegar”.

Qué más debes saber sobre Michelle Soifer

Michelle Soifer es una artista peruana multifacética que ha logrado destacar en distintas áreas del entretenimiento como la música, la televisión y el modelaje. Con una personalidad fuerte y carismática, se dio a conocer inicialmente en realities de competencia, donde su presencia llamativa y determinación la convirtieron en una de las favoritas del público. A lo largo de los años, ha sabido reinventarse, pasando de ser una figura de televisión a una cantante con aspiraciones internacionales, apostando por los géneros urbanos y fusionando ritmos latinos con una imagen moderna y segura.

Más allá de su carrera artística, Michelle también ha incursionado en el emprendimiento, demostrando un enfoque empresarial en su vida profesional. Ha sabido aprovechar su popularidad para impulsar proyectos personales y mantenerse vigente en un medio altamente competitivo. Su evolución refleja no solo talento, sino también una visión clara de crecimiento personal y profesional, lo que la ha posicionado como una figura influyente en la cultura pop peruana contemporánea.