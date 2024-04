En las últimas horas, generando gran polémica, Rafael Fernández insinuó que la separación sentimental con Karla Tarazona tuvo que una supuesta infidelidad con Christian Domínguez, su expareja. Por ese motivo, la presentadora de televisión salió al frente para dar su versión de los hechos, en la cual desmiente lo señalado por el empresario. Aquí te vamos a contar qué dijo exactamente para defenderse de estas acusaciones.

Esto le respondió Karla Tarazona a Rafael Fernández tras insinuar que lo engañó con Christian Domínguez

“Si uno quiere esconderse, se esconde de verdad… Si yo quisiera esconderme, hay mil lugares para esconderme… Christian tienen una buena relación con mis hijos, dicen ‘qué raro que ahora le nació’, hay muchas situaciones que no se publican, era el partido de fútbol de mi hijo mayor, hay un cariño entre ellos muy grande, hasta el día de hoy le dicen ‘papá’, y eso yo no lo voy a cambiar así me jale los pelos con el otro”, empezó diciendo Tarazona en su programa de radio Power Sensuales.

Asimismo, Karla añadió: . “Ayer hubo un partido y mi hijo lo invitó, así como lo invitó a su cumpleaños, incluso, cuando es Día del padre, él ha tenido la delicadeza, la deferencia, de estar presente para su hijo y para los mayores, el tipo de relación que tienen ellos ha sido muy estrecha, le dicen ‘papá’ y él los trata como hijos, los pleitos de adultos son los pleitos de adultos… ¿Voy a tener que decirle a mi hijo que no lo invite, que no lo llame?”.

Por último, Tarazona destacó la bondad de Domínguez. “Lo que pasó entre nosotros fue hace nueve años, la relación terminó mal, pero con los años, con la madurez, las cosas cambian… Aparte de lo que pueda haber pasado, yo admiro que no es una persona egoísta, así como actúa con Valentino actúa con mis hijos mayores”.

Christian Domínguez aclaran su situación sentimental con Karla Tarazona en medio de rumores

La expareja lleva una comunicación bastante cordial, pese a ya no mantener ninguna relación sentimental. Recordemos que ambos son padres de Valentino, uno de los tres hijos de la conductora de televisión. A propósito de ello, el cantante salió a aclarar cómo es su situación con ella en este momento. Aquí te contaremos qué dijo.

“Ella soltera y yo soltero, obviamente nos permitimos jugar así porque cuando cada uno tenía su vida era un poquito más de respeto por lógicas razones, pero amistad siempre ha habido, buen trato también. Todos los días hablamos”, dijo Domínguez hace un mes en Préndete.

Qué dijo Christian Domínguez sobre Pamela Franco

Asimismo, el artista se refirió a Pamela Franco, su expareja. “Ella está trabajando mucho, está enfocada en nuestra hija y el trabajo, nos hemos refugiado en eso. Yo hablo con ella igual todos los días, creo que la relación tiene que ser la mejor por nuestros hijos”.

Qué dijo Christian Domínguez sobre cómo se encuentra en el aspecto sentimental

Por último, el cumbiambero aseguró que se encuentra en una etapa de su vida en la que prefiere estar solo y sin compromisos sentimentales. “Mientras esté soltero, voy a tratar de estar tranquilo. Tengo que estar tranquilo, como tiene que ser”.