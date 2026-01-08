Iniciado el 2026, “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) continúa siendo una de las series peruanas más vistas y exitosas de la historia, y como parte de su elenco a lo largo de más de 10 temporadas, hoy una actriz que popularizó a gracioso personaje, viene llamando la atención tras evidenciar avanzando estado de gestación. A través de redes sociales, el embarazo de quien hiciera el papel de ‘Helena Aguayo’ y también ‘Leonor Mispireta’ en dicha producción televisiva, ha generado tanto impacto como emoción por parte de excompañeros, y seguidores que la felicitan con bonitos comentarios.

ACTRIZ QUE PARTICIPÓ EN AFHS EVIDENCIA ESTADO DE EMBARAZO Y EMOCIONA A SEGUIDORES

Gran impacto viene generando en redes sociales, el avanzado estado de gestación de quien interpretara a ‘Helena Aguayo’, y antes a ‘Leonor Mispireta’, en AFHS, la popular serie peruana que va camino a su duodécima temporada tras retorno oficial durante el 2022.

Hoy vamos a referirnos a Fiorella Luna como la reconocida actriz peruana de cine y televisión, que a mediados de setiembre 2025 aparecía junto a Fabricio Raciti, dando a conocer los detalles entorno a un embarazo que emociona a excompañeros y también seguidores.

"Prometo enseñarte a jugar la vida, mi amor. Acompañarte a imaginar e inventar lo impensado, y a descubrir tu propia forma de ver el mundo“, expresaba la recordada ‘Helena Aguayo’ de AFHS, y mediante Instagram como si estuviera hablándole a quien será su primera hija.

Diversas han sido las reacciones evidenciadas a través de redes sociales, y esto luego de confirmarse el inicio de proceso de gestación por parte de una Fiorella Luna que desde el 5 de febrero 2026 reaparecerá en salas de cine a nivel nacional gracias a la película llamada “Mi Mejor Enemiga”.

HORARIO, CANAL Y POR DÓNDE VER LA TEMPORADA 12 DE AFHS VÍA AMÉRICA TV

América TV emite por cuarto año consecutivo las divertidas incidencias ocurridas entorno a los ‘Gonzales’ y ‘Maldini’ que habitan una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, y hoy continúan discrepando teniendo como protagonistas a ‘Francesca’, ‘Miguel Ignacio’, ‘Tito’, entre otros personajes.

Con respecto a la venidera emisión de la temporada 12 de AFHS, podemos resaltar que de acuerdo a información oficial, el horario continuará siendo el mismo desde que en 2022 retornaron a la pantalla chica, es decir, a partir de las 8.40 pm, y a nivel nacional mediante el Canal 4 de señal abierta.

De lunes a viernes también puedes disfrutar de cada capítulo de la popular y exitosa serie peruana a través de América tvGO, y gratuitamente, en vivo, y solo disponible para Perú, mientras las repeticiones accediendo a YouTube, y hasta avances de cada capítulo por medio de otras redes sociales.