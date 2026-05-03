‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Samahara Lobatón, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En ese sentido, los conductores del programa, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, han sabido ganarse el cariño del público debido a la química que demuestran, lo que, tras varios años, los ha llevado a reunirse nuevamente. Sin embargo, recientemente el esposo de Natalie Vértiz sorprendió a más de uno al anunciar su retiro del espacio de Panamericana TV debido a un importante proyecto personal, lo que ha llevado a diversas reacciones en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

YACO ESKENAZI CONMUEVE A ETHEL POZO TRAS SU SALIDA DE ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, mientras Mark Vito, quien fue eliminado de la competencia, se despedía de los participantes, Yaco Eskenazi utilizó los últimos minutos del programa para anunciar su salida tras varias semanas en la conducción. De acuerdo con el exchico reality, esta difícil decisión de dejar el programa de convivencia se debe principalmente a proyectos personales, como el show de comedia y entretenimiento ‘Yaco y el Loco’, junto a Christian ‘El Loco’ Wagner. Asimismo, aprovechó en agradecer a la gerente de Panamericana TV, Susana Umbert, quien le dio la oportunidad de regresar a la pantalla chica tras dos años.

“Quiero agradecerle a, a Susana Humbert por pensar en mí, por convocarme, por confiar en mí, por ponerme aquí. Muchas gracias. Gracias, Panamericana, por esta oportunidad. La vida es bien curiosa, dos años sin estar en la tele y, y cuando se me presenta una oportunidad, la mejor oportunidad de mi vida, se cruza con el proyecto personal más importante que he creado también para mí y tuve que tomar una decisión. Gracias a todos. Ha sido hermoso conocerte, Samu, Flor, Marielita, y todo”, dijo Eskenazi. Además, no dudó en dedicar unas sentidas palabras a su compañera y amiga en la conducción, Ethel Pozo, a quien halagó y le auguró una exitosa carrera en la televisión.

“Y a ti, amiga, perdóname por abandonarte. Confío y estoy seguro de que lo que hagas la vas a romper y vas a ser la número uno. Estoy convencido, tu tesón, tu temperamento, tus ganas de hacer, tus ganas de crecer. Y tres: lo mejor que me regaló La granja VIP fue que volvamos a estar juntos en la señal de tele”, expresó. Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel, visiblemente conmocionada, le dijo lo siguiente: “Te voy a extrañar mucho, Yaco. Las puertas del programa están abiertas para ti cuando quieras regresar”.

¿POR QUÉ YACO ESKENAZI ESTUVO A PUNTO DE TERMINAR SU MATRIMONIO CON NATALIE VÉRTIZ?

A lo largo de estos años, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han atravesado momentos difíciles y crisis en el matrimonio, pero que han logrado superarlo. No obstante, en un reciente episodio de ‘Yaco y El Loco’, que se transmite por YouTube, el presentador de televisión contó un episodio personal y anecdótico que vivió con su esposa durante un viaje a Estados Unidos hace algunos años. De acuerdo con el exchico reality, el tenso momento se originó debido a que él demoró cerca de tres horas en la fila para ingresar a Migraciones, mientras que la modelo pudo hacerlo en solo minutos en otra zona.

Lejos de que todo quedara ahí, el exfutbolista confesó que lo peor vino después, ya que, cuando llegó a la cabina, no recordaba el nombre del hotel donde se alojaría. “La primera vez que viajé con Natalie a Estados Unidos la pasé mal, casi me regreso y casi terminamos esa vez porque Natalie se fue por el lado gringo, entró en 2 minutos y yo hice cola 3 horas y cuando llegué a Migraciones para pasar, el que me tocó parecía un motociclista gringo. Me dijo dónde te vas a quedar y yo no sabía, Natalie sabía dónde nos íbamos a quedar… Traté de explicarle que me habían invitado, pero me dijo: ‘a mí que me importa’. Natalie al otro lado del counter llorando porque pensó que me iban a deportar”, dijo Eskenazi.