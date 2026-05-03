Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Samahara Lobatón, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En ese sentido, los conductores del programa, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, han sabido ganarse el cariño del público debido a la química que demuestran, lo que, tras varios años, los ha llevado a reunirse nuevamente. Sin embargo, recientemente el esposo de Natalie Vértiz sorprendió a más de uno al anunciar su retiro del espacio de Panamericana TV debido a un importante proyecto personal, lo que ha llevado a diversas reacciones en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.