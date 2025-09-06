Una gran polémica protagonizada por Gisela Valcárcel, causó revuelo hacia fines del mes de agosto, y precisamente coincidió con la repentina ausencia de Ethel Pozo en “America Hoy”. El magazine matutino de canal 4 se emite de lunes a viernes contando con el trabajo de la hija de la popular ‘Señito’, quien sorprendiera involucrándose en controversia, y por lo cual se esperaba que su primogénita dijera algo luego de una semana de alejamiento del programa.

ESTO DIJO ETHEL POZO TRAS REGRESAR A “AMÉRICA HOY” Y LUEGO DE POLÉMICA QUE INVOLUCRA A GISELA VALCÁRCEL CON EL CANAL 4

La vida pública y profesional de Gisela Valcárcel vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esto luego que denunciara habérsele impedido el acceso a “América Hoy” cuya conducción está a cargo de Janet Barboza y también Ethel Pozo.

A propósito de la controversia generada por el motivo expuesto, y se acentuara luego que al día siguiente su hija no apareció en pantalla como ocurre de lunes a viernes mediante el canal 4, resulta importante destacar cada una de las palabras vertidas por la primogénita de la popular ‘Señito’ tras lo ocurrido, y terminar retornando al set del magazine matutino.

“Aquí estoy, muy buenos días a todo el Perú, es un lindo día porque estamos en América Hoy“, expresó Ethel Pozo el viernes 5 de setiembre, fecha de su vuelta a dicho programa que conduce junto a Janet Barboza, y luego de una semana donde los comentarios negativos hacia Gisela Valcárcel no faltaron mediante redes sociales.

Lo cierto es que ella retornó al magazine matutino de canal 4 como si nada hubiese pasado, y con la alegría que la caracteriza lógicamente evitando pronunciarse acerca de la polémica cuyo protagonismo recae sobre la famosa presentadora televisiva, GV Producciones, y América Multimedia.

Cabe recordar, que el 26 de agosto, Gisela Valcárcel denunció grabándose a las afueras de dicha televisora, haber sido impedida de participar en esa edición puntual del programa luego que promocionara el lanzamiento de propuesta digital llamada “Mostritos y Pirañas”, mientras la otra parte emitió comunicado negando esa versión y la situación de prohibirle el ingreso.

POR ESTE MOTIVO ETHEL POZO SE AUSENTÓ DE “AMÉRICA HOY” DURANTE UNA SEMANA

La ausencia de Ethel Pozo en “América Hoy” despertó los rumores acerca de una posible salida del magazine, ya que justamente ocurrió de manera coincidente luego que Gisela Valcárcel denunciara no haber podido ingresar a canal 4.

Con respecto a esta situación puntual de alejamiento, los propios compañeros de la hija de Gisela Valcárcel compartieron una nota el 27 de agosto, poniendo en evidencia que los días sin ella se debieron a viaje realizado a España donde su hija Doménica empieza carrera universitaria.

“Estamos en España, abrazando tus sueños y viendo como te convertiste en una hermosa mujer”, le expresa Ethel Pozo a través de publicación en Instagram, enfatizando de manera emotiva que “las dos sabemos que toca caminar sola, pero siempre siempre que voltees y me necesites te prometo que estaré para ti”.