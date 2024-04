El enfrentamiento entre las presentadoras peruanas Ethel Pozo y Natalie Vértiz ha tomado un nuevo giro luego de que Pozo expresara su molestia por los comentarios de Vértiz sobre su situación económica. En una serie de declaraciones en redes sociales, la hija de Gisela se pronunció al respecto, mostrando su profunda incomodidad. A continuación, te contamos lo que dijo la conductora de América Hoy.

¿CÓMO ETHEL POZO SE MOLESTÓ CON NATALIE VÉRTIZ POR REFERIRSE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA?

Ethel Pozo se sintió molesta con Natalie Vértiz después de que esta última insinuara que la conductora poseía mayores privilegios económicos que ella.

En una serie de declaraciones en redes sociales, Pozo expresó su descontento y afirmó que Vértiz había malinterpretado sus comentarios sobre la falta de empatía de Yaco Eskenazi al hablar del alto costo de los boletos de Disney World.

“Lo vi. Increíble. Mañana (lunes 15 de abril) le respondo en el programa Ric, pero reitero mi posición. Para mí, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas 575 dólares en fastpass de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un buen sueldo. Es todo lo que dije y se picó al parecer por sus palabras”, dijo en Twitter.

Pozo defendió su postura, alegando que solo había señalado la discrepancia entre la realidad de quienes sufren económicamente y los comentarios de Eskenazi sobre el costo de los pases rápidos en Disney.

Además, Pozo lamentó que Vértiz dijera cosas falsas en televisión, asegurando que esta nunca había visitado su hogar ni conocía la verdad sobre su situación financiera.

“Cualquiera la escucha y parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella, totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así… No la voy a bloquear, le voy a decir que compruebe lo que dice porque todas son mentiras. Ni conoce mi casa, ella nunca ha entrado. Ni fui a Disney ni pagué fast pass como ella. No puede decir que se invente todo de la nada cuando yo siempre tuve halagos para ella en televisión, pero el viernes dije eso de los fast passs porque no era la realidad de la mayoría de peruanos y ¡plop! Se picó”, complementó la presentadora de ‘América Hoy”, agregó en sus redes sociales.

Recordemos que Natalie Vértiz habló sobre los comentarios que tuvo Ethel Pozo en torno a las declaraciones de su esposo.

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”, dijo en su momento Vértiz.

¿A QUÉ SE DEDICA YACO ESKENAZI TRAS ALEJARSE DE LA TELEVISIÓN?

Tras su desvinculación de Canal 4, Yaco Eskenazi ha encontrado nuevas oportunidades laborales y emprendimientos.

El exguerrero, reconocido por su garra, perseverancia y carisma, decidió incursionar en el mundo del podcasting con su proyecto “Palabra de Hincha Sin Floro”, centrado en el ámbito deportivo.

Además, diversificó sus actividades al abrir una barbería y expresó su interés en convertirse en creador de contenidos en redes sociales, explorando así nuevos horizontes fuera de la televisión.

A pesar de su paso por la televisión, Eskenazi demuestra adaptabilidad y determinación para seguir adelante en diferentes campos laborales.

¿ES CIERTO QUE YACO ESKENAZI TIENE PROBLEMAS EN SU MATRIMONIO?

Yaco Eskenazi reveló en una reciente aparición en televisión nacional que enfrentó dificultades en su matrimonio con Natalie Vértiz.

Durante su entrevista en ‘Magaly TV, La Firme’, Eskenazi confesó que hubo un período complicado en su relación, especialmente debido a la constante ausencia de Vértiz, quien viajaba frecuentemente al extranjero debido a sus compromisos como modelo y figura reconocida.

Esta separación física habría creado una “brecha” entre la pareja, que inicialmente no percibieron.

Sin embargo, Eskenazi destacó que lograron superar esta difícil etapa mediante la comunicación y la honestidad. Tras enfrentar la situación y discutir abiertamente sus sentimientos, la pareja pudo reconocer los problemas y tomar medidas para fortalecer su relación.

Eskenazi mencionó que la pandemia les brindó la oportunidad de reflexionar y decidieron tener a su segundo hijo, lo que contribuyó a renovar su vínculo afectivo.

En última instancia, Eskenazi enfatizó que, aunque su matrimonio no está exento de desafíos, la comunicación constante y el amor mutuo son fundamentales para mantener su relación sólida.

A pesar de los altibajos, Eskenazi y Vértiz están comprometidos a trabajar en su matrimonio y disfrutar de la familia que han formado juntos.