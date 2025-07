La ausencia de Eva Ayllón en la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, no pasó desapercibida, y ahora la reconocida intérprete de música criolla ha decidido aclarar los motivos detrás de su decisión. En una reciente entrevista con Magaly Medina, la artista nacional confesó que no se trató de un simple malentendido.

Según explicó la cantante, su hijo la excluyó emocionalmente del evento, lo que la llevó a optar por no asistir. Desde la forma en que fue invitada hasta el rol que se le dio al padre ausente en la ceremonia, Ayllón consideró que no era bienvenida de verdad. A continuación, te contamos qué dijo la artista.

¿QUÉ HIZO QUE EVA AYLLÓN DECIDIERA NO ASISTIR A LA BODA?

La cantante señaló que, aunque inicialmente quería estar presente en la ceremonia, cambió de parecer al recibir una invitación informal a través de WhatsApp. “No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola”, declaró.

Según explicó, le resultó ofensivo que se le impusiera la condición de no asistir acompañada de Natalia Málaga, su amiga cercana. En este contexto, mencionó que en esa fecha optó por seguir trabajando en sus proyectos musicales.

Le resultó ofensivo que se le impusiera la condición de no asistir acompañada de Natalia Málaga. | Foto: composición EC/difusión

¿CUÁL FUE EL PAPEL DEL PADRE DE FRANCISCO GARCÍA AYLLÓN EN LA BODA?

Otro aspecto que la afectó Eva Ayllón fue el rol destacado que tuvo Paco García, padre del novio, en la organización del evento. Ayllón criticó duramente que su hijo decidiera otorgarle protagonismo a alguien que estuvo ausente durante más de 20 años. “Ese señor esperó casi 21 años para conocer a su hijo”, recordó.

Según dijo, cuando ella tenía apenas dos meses de embarazo, el padre de su hijo la echó de su casa. “Él ha hecho la boda, mientras que yo ni siquiera sabía que se iba a casar”, lamentó.

“Ese señor esperó casi 21 años para conocer a su hijo”, recordó Eva. | Foto: Andina

¿CÓMO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN ENTRE EVA Y SU HIJO?

La intérprete confesó sentirse profundamente herida y decepcionada. “Me considero muy afectada. No me gustan los escándalos”, dijo, haciendo referencia a los conflictos públicos generados por su hijo. Afirmó que necesita una disculpa para considerar una reconciliación. “Para mí es algo muy decepcionante. Estuve deprimida, pero ya no lo estoy”, afirmó con determinación.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE FRANCISCO GARCÍA Y NATALIA MÁLAGA?

Francisco denunció a Natalia Málaga por presuntos daños a los vehículos suyos y de su pareja. Al revisar grabaciones de seguridad, habría visto a Málaga rayando los autos con un objeto punzante. Tras confrontarla, aseguró haber recibido amenazas relacionadas con fotos privadas, motivo por el cual decidió emprender acciones legales, según recoge Infobae.