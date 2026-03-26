La relación sentimental entre Alejandra Baigorria y Said Palao pende de un hilo tras los escandalosos rumores de una presunta infidelidad ocurrida durante un viaje a Argentina. En este contexto, Magaly Medina ha decidido intervenir para brindarle a la empresaria textil todas las herramientas necesarias para descubrir la verdad, ofreciéndose a entregarle un contacto clave en Buenos Aires que permitiría confirmarle lo sucedido. Esta drástica medida surge ante la evidente angustia de la “Gringa de Gamarra”, quien, según revelaciones de su entorno cercano, se encuentra en un estado de desesperación tal que estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener pruebas directas. La conductora de “Magaly TV, la firme” busca que la empresaria confronte los hechos ocurridos, obteniendo así la claridad necesaria para decidir si continúa con su matrimonio o si pone un punto final definitivo a su relación frente a una posible traición.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE AYUDAR A ALEJANDRA BAIGORRIA?

La presentadora se ha comprometido a facilitar la búsqueda de la verdad entregándole a la empresaria textil un enlace directo en tierras gauchas. El objetivo es que Alejandra logre contactar a las mujeres que participaron en la reunión privada donde estuvo su pareja.

Según la periodista, este paso es necesario porque “a veces hay personas que no creen hasta que lo ven... hasta que no ven a la mujer hablándoles y diciendo que sí pasó esto, sí pasó lo otro”. Para Medina, obtener estos testimonios podría ser el detonante que la joven necesita para “poner un punto final” a su relación si se confirma el engaño.

¿QUÉ REVELÓ ONELIA MOLINA SOBRE EL ESTADO EMOCIONAL DE ALEJANDRA BAIGORRIA?

La odontóloga fue quien dio la voz de alerta sobre la angustia que atraviesa la empresaria tras el viaje de Palao. Onelia relató que la propia Alejandra se comunicó con ella para rogarle que le confesara cualquier detalle oculto sobre la fiesta en Argentina. Molina confesó en el programa de espectáculos: “Alejandra también ya habló conmigo y ella está desesperada. Me ha dicho que quiere que le diga todo lo que sé”.

Esta inquietud es tan profunda que la empresaria habría barajado la posibilidad de viajar personalmente al extranjero para ubicar a las asistentes del polémico Airbnb y recibir una versión sin filtros de los hechos.

Pese a la gravedad de la situación, persiste un fuerte deseo de conservar su vínculo amoroso, ya que, según Onelia, siente que ”ella va a querer volver y salvar eso como sea, porque es su sueño”, lo cual explica su afán por agotar hasta el último recurso antes de tomar una determinación sobre su futuro con Said Palao, según informa La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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