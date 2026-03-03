Las redes sociales hoy ponen en evidencia situaciones a partir de las cuales las figuras públicas como Samahara Lobatón, terminan hasta explotando debido a críticas recibidas. Ante la postura detractora de algunos internautas, la hija de Melissa Klug ahora responde sin filtros, y defiende su rol siendo madre de 3 hijos por los cuales hasta sería capaz de “vender plátanos”.

SAMAHARA LOBATÓN REACCIONA DE MANERA ENÉRGICA MEDIANTE REDES SOCIALES Y SE DEFIENDE DE QUIENES LE CRITICAN ROL DE MADRE

Con voz enérgica, Samahara Lobatón hoy vuelve a generar polémica, y en esta ocasión particular defendiéndose de las críticas recibidas entorno a la crianza de hijos sobre todo.

Mediante ‘live’ realizado vía TikTok, la reacción de la hija de Melissa Klug reflejó molestia producto de cuestionamientos recibidos sobre la forma cómo genera ingresos.

“Me rompo el lomo trabajando por mis hijos y no tengo uno, tengo tres“, responde sin filtros, y de manera tajante una Samahara Lobatón que visiblemente enojada por las críticas entorno a crianza de menores a su cargo, expresa también que ”así tenga que vender plátanos en la calle yo lo voy a hacer“.

DE ESTA MANERA YOUNA HA SORPRENDIDO A SAMAHARA LOBATÓN POR SAN VALENTÍN

Una buena relación parecen haber retomado Samahara Lobatón y Youna, la expareja mediática que ahora comparte transmisiones en vivo, y hasta empiezan a enviarse mensajes cargados de emotividad.

Es así como viene quedando evidenciado a través de redes sociales, y ahora último con motivo del Día de San Valentín celebrado el 14 de febrero, donde el barbero aprovechó la oportunidad para sorprenderla regalándole cuadro y ramo de rosas.

“Con los tres amores de tu vida, tú vas a ser feliz toda tu vida”, le dijo Youna a Samahara Lobatón durante ‘live’ emitido vía TikTok, y entorno a entrega de regalo que se volvió viral.

Conmemorándose el Día de San Valentín, la hija de Samahara Lobatón le agradeció los obsequios, y no dudó en expresar que se los retribuiría cuando vaya a Estados Unidos, mientras el papá de Xianna, continuaría deseándole lo mejor a partir de su papel como mamá:

“Tienes tres motivos para no estar aguantando absolutamente a nadie, tienes tres motivos por los cuales salir adelante y tienes tres motivos por los que siempre tienes que estar fuerte”.

SAMAHARA LOBATÓN Y SU CRÍTICA AL MIMP TRAS POLÉMICA CON BRYAN TORRES

La vida de personajes famosos, suele estar expuesta a la crítica, y más aún cuando ocurren situaciones como las que ahora protagonizan Bryan Torres y una Samahara Lobatón cuya reaparición pública genera polémica tras brindar declaraciones acerca de las acciones tomadas por parte del MIMP.

A través de “Sin + Que Decir”, el programa de YouTube que conduce María Pía Copello, la hija de Melissa Klug habla por primera vez sobre lo acontecido aunque sin referirse de manera puntual a conflicto con el cantante de “Barrio Fino”, pero si sorprendiendo al dirigirse a dicha entidad de gobierno peruano, y exponer el incumplimiento de ciertos protocolos entorno a proceso iniciado.

“Se me notificó a las 11 de la noche, a una hora irregular, a esa hora ellos no trabajan“, expresó inicialmente Samahara Lobatón, y entorno a las acciones tomadas por parte del MIMP para investigar presunto caso de violencia en su agravio, revelando además que ”ellos alegan cosas por un programa de televisión y se saltaron todos los procesos“.

Asimismo, hizo hincapié en el incumplimiento de protocolo orientado a las tradicionales visitas, y por parte de dicha entidad de Gobierno que además no le realizó “pericia psicológica, tuvieron que tener una entrevista con las nanas, con una de mis hijas”, y terminó utilizando video viralizado como prueba, más no indagaciones o diligencias llevadas a cabo de manera regular.

Cabe resaltar, que tras las controversiales declaraciones que brindara Samahara Lobatón mediante “Sin + Que Decir”, el MIMP hizo público un comunicado donde brinda descargo y versión acerca de procedimientos realizados entorno a presunto caso de violencia.

ESTO LE RESPONDE EL MIMP A SAMAHARA LOBATÓN TRAS CRÍTICAS POR PRESUNTO MAL PROCEDER

Las reacciones no se han hecho esperar luego que Samahara Lobatón reapareciera públicamente con el video viralizado aún circulando por redes sociales, y el MIMP interviniendo legalmente para salvaguardar la integridad de sus hijos.

De dicha forma lo refiere la entidad de Gobierno a cargo de Sandra Gutiérrez Cuba, y mediante comunicado donde expone que velando por el bienestar físico y psicológico de niños y adolescentes peruanos, el “Programa Nacional Warmi Ñan y la Unidad de Protección Especial ...”, tomaron postura al respecto, y frente al presunto caso de violencia en agravio de la influencer, vienen procediendo en “estricto respeto a la ley”.

“Desde el MIMP mantendremos la reserva en este caso, y llamamos a las partes involucradas a hacer lo mismo, y evitar revictimización”, termina expresando la cartera ministerial como respuesta a las polémicas declaraciones de Samahara Lobatón, quien critica irregularidades e irrespeto a protocolos establecidos para manejar esta clase de denuncias.