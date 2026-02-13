¡Explota en vivo! Magaly Medina encaró a la producción de su programa por el bajo rating: “Si no estoy...”

El regreso de Magaly Medina a la televisión peruana ha estado marcado por la tensión tras obtener cifras de audiencia inusuales para su formato. Pese a la expectativa por su primer ampay del año, el programa descendió de siete a cinco puntos de rating, lo que provocó el reclamo público de la conductora hacia su equipo de trabajo.

La presentadora atribuyó este bajón a la falta de creatividad en su ausencia y a la crisis que atraviesa el espacio que le antecede en la programación. Decidida a recuperar su posición, la “Urraca” ya alista cambios estructurales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ LE RECLAMÓ LA CONDUCTORA A SU EQUIPO DE PRODUCCIÓN?

Medina vinculó directamente la caída del rating con la carencia de iniciativa de sus colaboradores durante el tiempo que estuvo fuera por temas médicos. Con una postura crítica, la presentadora de espectáculos sostuvo que la producción perdió el rumbo sin su supervisión directa, afirmando: “Si no estoy, lamentablemente las ideas escasean y el espíritu de hacer cosas falta”.

Según sus propias declaraciones a Trome, el descuido en los contenidos fue una consecuencia de haberse enfocado en su recuperación estética, por lo que ahora busca revertir la situación con propuestas frescas que planea ejecutar de inmediato: “He llegado con ideas que quiero aplicar y estoy corriendo, ahorita, para que se apliquen y se hagan”.

¿POR QUÉ MAGALY CULPA AL PROGRAMA DE SUHEYN CIPRIANI Y MIGUEL ARCE?

La periodista también señaló que el bajo rendimiento no es solo interno, sino que se debe a la débil audiencia que recibe del espacio previo, ‘Esto sí es amor’. Al ver que el show de citas apenas promedia entre dos y cuatro puntos, Magaly lamentó no contar con una base sólida de televidentes que le facilite la competencia.

“Lamentablemente nunca he tenido el apoyo de un buen ‘colchón’, me tengo que hacer sola desde cero”, manifestó, dejando claro que le gustaría tener una antesala más fuerte, aunque ya está acostumbrada a esforzarse el triple para levantar sus propias cifras.

¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ EL PROGRAMA PARA REMONTAR LAS CIFRAS?

Como estrategia de emergencia para captar nuevamente la atención del público, la figura de ATV anunció la incorporación de un formato de competencia en tiempo real. Se trata de un concurso denominado ‘Buscando al DJ de Magaly TV’, con el cual pretende renovar el ambiente de su set y generar interacción con los interesados en el puesto.

“Una vez a la semana vamos a tener el reality... manden su CV porque haremos un casting en vivo”, adelantó la conductora, apostando por mezclar el espectáculo con la búsqueda de nuevos talentos para intentar subir sus bonos en la tabla del rating, según informa el diario La República.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.