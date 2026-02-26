La controversia en torno al tiktoker Valentino Palacios escaló con fuerza luego de que la conductora Janet Barboza se pronunciara sin filtros en televisión nacional. Las imágenes de una violenta pelea a las afueras de una discoteca en Ventanilla, donde se observa al influencer enfrentándose a unas jóvenes, desataron indignación en redes sociales.

La popular ‘Rulitos’ no solo cuestionó el comportamiento del creador de contenido, sino que también apuntó contra las autoridades por la aparente falta de medidas inmediatas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA EN VIVO SOBRE VALENTINO?

En el programa ‘América Hoy’, Janet Barboza fue categórica al referirse al influencer. “Es un agresor de mujeres”, afirmó sin titubeos, marcando distancia incluso con algunos de sus compañeros de set.

Visiblemente indignada, lanzó duras interrogantes al aire. “¿Siente que por ponerse un ganchito rosado ya puede puñetear, ya puede masacrar o patear a una mujer? ¿Qué corona tiene Valentino Palacios para agredir a una mujer?”, expresó, para luego cuestionar que el joven, tras el altercado, realizara una transmisión desde la comisaría restando importancia a lo ocurrido.

En esta línea, recordó la desigualdad física entre hombres y mujeres y subrayó el contexto nacional: “Este es un país de altos índices de feminicidios. (...) ¿Por qué el Poder Judicial no empieza a actuar de forma responsable e independiente?”.

¿QUÉ MUESTRAN LAS IMÁGENES QUE DESATARON LA INDIGNACIÓN DE JANET BARBOZA?

Las imágenes que circularon ampliamente en plataformas digitales muestran a Valentino Palacios participando en una pelea en el exterior de un local nocturno en Ventanilla. En el registro audiovisual se aprecia a una joven caer al suelo en medio del enfrentamiento y siendo pateada, lo que generó una ola de cuestionamientos hacia el comportamiento del influencer.

Para Barboza, la escena es contundente: “Es un agresor de mujeres que la patea en el piso. (...) Yo no entiendo cómo un Ministerio de la Mujer no se pronuncia, cómo no hacen algo.”, reiteró durante la transmisión, dejando clara su postura frente a lo sucedido.

¿QUÉ RELATÓ UNA DE LAS JÓVENES QUE RESULTÓ HERIDA?

Heimy Angélica Peche Valladares, una de las víctimas de la polémica, ofreció su versión en el programa ‘Mesa Caliente’. Según su testimonio, todo comenzó con una bofetada que ella respondió. Cuando intentaba retirarse, aseguró que el tiktoker la tomó del cabello y la jaloneó, provocando que cayera al suelo.

“Valentino a mí me tiró una cachetada, yo reacciono, yo le respondo. Cuando estoy a punto de retirarme, Valentino va hacia mí, me agarra de los pelos, nos samaquea y me caigo al piso”, narró. La joven presentó lesiones visibles en el rostro, lo que fue mostrado en televisión, incrementando la gravedad del caso.

¿POR QUÉ LA MADRE DE VALENTINO ANUNCIÓ ACCIONES LEGALES CONTRA JANET BARBOZA?

En el pódcast ‘Face to Face’, la madre del influencer defendió públicamente a su hijo y cuestionó las afirmaciones de la conductora. Sostuvo que las declaraciones lo señalan como responsable de lesiones graves sin que exista, según dijo, una comprobación judicial.

“Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres”, expresó, adelantando que el asunto seguirá “por la vía correspondiente”. También afirmó que protegerá a su familia ante lo que considera acusaciones dañinas y que el proceso continuará en el ámbito legal, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: