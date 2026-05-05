Por Redacción EC

La relación entre Katherine Fernández y Pedro Aquino llegó a su fin luego de la reciente controversia que involucró al mediocampista de Alianza Lima. La ahora expareja del jugador hizo pública su decisión a través de redes sociales, tras la difusión de imágenes en televisión donde se le vincula con la modelo conocida como ‘La Chocolatita’. En su pronunciamiento, Fernández señaló que optó por la separación definitiva con el objetivo de proteger su bienestar personal y el de su familia. Las revelaciones emitidas por Magaly TV, la firme la noche del 4 de mayo generaron un fuerte revuelo en el ámbito del espectáculo local. En el informe, el volante aparece entrando en las primeras horas del día al departamento de la creadora de contenido ubicado en Surquillo, a pesar de mantener aún un vínculo matrimonial. A continuación, te contamos todos los detalles.