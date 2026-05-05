La relación entre Katherine Fernández y Pedro Aquino llegó a su fin luego de la reciente controversia que involucró al mediocampista de Alianza Lima. La ahora expareja del jugador hizo pública su decisión a través de redes sociales, tras la difusión de imágenes en televisión donde se le vincula con la modelo conocida como ‘La Chocolatita’. En su pronunciamiento, Fernández señaló que optó por la separación definitiva con el objetivo de proteger su bienestar personal y el de su familia. Las revelaciones emitidas por Magaly TV, la firme la noche del 4 de mayo generaron un fuerte revuelo en el ámbito del espectáculo local. En el informe, el volante aparece entrando en las primeras horas del día al departamento de la creadora de contenido ubicado en Surquillo, a pesar de mantener aún un vínculo matrimonial. A continuación, te contamos todos los detalles.

Explota todo: esposa de Pedro Aquino se pronuncia sobre el ‘ampay’ a futbolista: “Me duele verlas caer en ese hoyo”

“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”, dijo Fernández en sus redes.

¿Cómo más reaccionó Fernández?

Previo al anuncio formal de su ruptura con Aquino, Katherine ya dejaba entrever una postura firme a través de sus redes sociales. Sin emitir declaraciones, optó por eliminar todas las imágenes en las que aparecía junto al mediocampista de Alianza Lima.

El lujoso regalo que recibió Magaly Medina por parte de su esposo en su cumpleaños

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Magaly Medina contó que se fue de viaje a Estados Unidos para asistir a la graduación de la hija de Alfredo Zambrano, quien finalizó sus estudios en la reconocida Northeastern University. Así, en medio del onomástico de su esposo, la popular ‘Urraca’ brindó una entrevista a Trome para revelar que ambos viajaron a México para celebrar sus 54 años este sábado 2 de mayo. De acuerdo con la conductora de televisión, este viaje no se trató de unas vacaciones habituales, ya que optó por acompañar a su pareja en uno de los momentos más importantes de su vida: ver graduarse a su hija en Boston, así como asistir a una corrida de toros en Aguascalientes.

Asimismo, Medina no dudó en revelar que le regaló al notario un costoso abrigo de fino material, el cual fue entregado con anticipación debido a la ceremonia en la que participaba Silvana Zambrano. “No son vacaciones. Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿cómo podía perdérmelo? Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes, donde veríamos a Andrés Roca Rey, nuestro torero que tuvo un percance en la Feria de Sevilla y ya no podrá venir. Igual decidimos viajar porque yo no conocía Guadalajara. Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo”, dijo.