En los últimos días, Samahara Lobatón y Bryan Torres han vuelto a estar en el ojo de la tormenta debido a los recientes escándalos por presuntas agresiones físicas y psicológicas difundidas en redes sociales. Esto ha generado la reacción e indignación de los seguidores, quienes se han visto sorprendidos por la falta de respuesta de la influencer. De hecho, a través de TikTok se difundió una serie de chats atribuidos a la polémica joven empresaria, en los que restaría importancia a las declaraciones y la denuncia que presentó su madre, Melissa Klug. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU MADRE MELISSA KLUG TRAS LAS DECLARACIONES EN CONTRA DE BRYAN TORRES?

En la última edición de Dia D, Melissa Klug se presentó en el set para referirse a la reciente polémica en la que, presuntamente, Bryan Torres habría agredido físicamente a Samahara Lobatón. Durante sus declaraciones, la ‘Blanca de Chucuito’ pidió a las autoridades nacionales que impidan al cantante salir del país, argumentando que no parará hasta ver justicia. Asimismo, mencionó que su hija padece de codependencia emocional y que tiene cierto temor al padre de sus hijas. “Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos”, dijo Melissa.

Frente a esta situación, a través de la cuenta oficial de ‘La Mana’ en TikTok, se emitió una serie de conversaciones entre aparentemente Samahara y una seguidora, quien le había preguntado sobre sus nuevas polémicas con Bryan y sobre la intervención de su madre. Sin embargo, en vez de recibir una respuesta esperanzadora, la joven influencer no dudó en criticar y cuestionar el rol de mamá de la chalaca. “Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive su mundo, no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor!”, escribió Lobatón.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE JESÚS BARCO Y JEFFERSON FARFÁN?

En una edición de “El Valor de la Verdad”, Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al revelar que vio en Jefferson Farfán una figura paternal tras pasar 13 años de relación con su madre Melissa Klug. No obstante, dejó en claro que ese título le quedó grande, pues no lo consideraba como un papá. Según relató la influencer, cuando tenía entre uno y dos años solía ver al exjugador en su casa, pero que esa cercanía estuvo marcada más por la rutina que por una verdadera conexión.

“Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá. Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: ‘la cartera o el dinero de la cartera’. Mi mamá le decía ‘Oye, necesito pagar el colegio’ y él le decía que no. Mi mamá escogía ‘la plata de la cartera’ para pagarnos el colegio”, narró Samahara.