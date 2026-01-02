El deporte recreativo y el entretenimiento peruano se encuentra de luto tras confirmarse la partida de Fernando Shapiama Jaba, el querido voleibolista conocido popularmente como ‘La Piwa’. Su fallecimiento ocurrió el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025 en la ciudad de Yurimaguas, dejando consternados a miles de seguidores.

Su popularidad creció gracias a su participación en los campeonatos ‘Vóley con Huevos’, iniciativa impulsada por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del programa ‘Hablando Huevadas’. Con una presencia que no pasaba desapercibida, ‘La Piwa’ logró ganarse el cariño del público y convertirse en uno de los rostros más representativos de este torneo.

¿QUIÉN FUE ‘LA PIWA’ Y POR QUÉ CONQUISTÓ AL PÚBLICO?

Fernando Shapiama Jaba se destacó por su autenticidad dentro y fuera de la cancha. Su forma de jugar, acompañada de gestos espontáneos y celebraciones llenas de energía, lo transformó en un personaje cercano para el público que asistía a los encuentros o seguía las transmisiones en redes sociales. No se trataba solo de su desempeño deportivo, sino de la actitud con la que encaraba cada partido.

Con el paso del tiempo, su imagen se volvió recurrente en videos virales y clips compartidos en distintas plataformas. Gracias a ello, ‘La Piwa’ alcanzó notoriedad más allá del circuito local y fue reconocido incluso por personas que no seguían habitualmente el voleibol, consolidándose como una figura querida del deporte recreativo y del entretenimiento digital.

¿QUÉ SE SABE SOBRE SU FALLECIMIENTO?

El joven deportista de 33 años perdió la vida en las instalaciones del Hospital Santa Gema, ubicado en Yurimaguas, luego de atravesar un cuadro clínico delicado que lo mantuvo bajo vigilancia médica por un periodo prolongado. Pese a que el equipo de salud del establecimiento realizó múltiples maniobras para lograr su mejoría, su estado físico se deterioró hasta el fatal desenlace en el último día del año. La confirmación del suceso llegó inicialmente a través del portal regional YuriNoticias, provocando una inmediata reacción de tristeza en las plataformas digitales.

Ante esta dolorosa pérdida, los parientes de Fernando organizaron los servicios fúnebres en el sector Los Maderos, específicamente en el Asentamiento Humano Santa Martha (Manzana 1, Lote 14). La familia hizo un llamado abierto a los conocidos, amigos y admiradores del jugador para que se acerquen a rendirle honores y brindarles consuelo en este difícil proceso de duelo que atraviesan en su tierra natal.

¿DE QUÉ TRATA VÓLEY CON HUEVOS?

‘Vóley con Huevos’ es un torneo impulsado por No Somos TV y conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, que propone una combinación de deporte, humor y espectáculo. La iniciativa está orientada principalmente a la comunidad LGTBIQ+ y a sus aliados, y busca ofrecer un espacio inclusivo donde el voleibol sirva como punto de encuentro y celebración.

Además de los partidos, el evento incorpora música, exhibiciones artísticas y actividades culturales que refuerzan su carácter festivo. En este escenario, ‘La Piwa’ tuvo un rol destacado, aportando entusiasmo y visibilidad a un proyecto que promueve la diversidad y el respeto. Su partida deja un vacío importante en un torneo que encontró en él a uno de sus símbolos más recordados.