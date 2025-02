Tras las fuertes polémicas sobre su separación con Xiomy Kanashiro en los últimos días, ahora Jefferson Farfán busca alejarse de cualquier controversia en su vida y, al parecer, centrarse en su familia. En esta oportunidad, el popular ‘10 de la calle’ publicó una fotografía donde sorprendió a su primogénito con un lujoso auto BMW de estreno por su cumpleaños, generando un revuelto en las redes sociales por el costoso regalo. Sin embargo, uno de los que reaccionó a este presente fue André Carrillo, quien realizó un particular comentario en la publicación del exseleccionado nacional. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ANDRÉ CARRILLO SOBRE EL COSTOSO REGALO DE JEFFERSON FARFÁN A SU HIJO?

No cabe duda de que Jefferson Farfán es una de las personas que no escatima en gastos y más cuando se trata de sus seres queridos en fechas importantes. Por ello, en esta ocasión, la popular ‘Foquita’ sorprendió a su hijo con un lujoso carro de la empresa BMW por su cumpleaños número 17. El exfutbolista decidió publicar una fotografía acompañado de un emotivo mensaje en su Instagram oficial, en la cual resaltó todas las cualidades de su primogénito.

“Feliz cumpleaños, hijo querido. Estoy muy orgulloso de la persona increíble que eres: noble, inteligente y con un gran espíritu. No hay límites para ti y sé que con tu esfuerzo y determinación lograrás todo lo que sueñas. Ser tu padre es el mejor regalo de mi vida, y celebro tu día con alegría y gratitud. Como este es un paso importante en tu camino, quiero darte un regalo especial: tu primer carro. Es un símbolo de la libertad que anhelas y de la confianza que tengo en ti. Úsalo con responsabilidad y disfrútalo, porque te lo mereces”, escribió Farfán.

André Carrillo sorprendió al comentar la publicación de Jefferson Farfán y el costoso regalo a su hijo. Foto: Captura

Asimismo, el exfutbolista de Alianza Lima aprovechó para agradecer a los amigos más cercanos de su hijo Adriano por haber ayudado a organizar el regalo sorpresa. Sin embargo, Jefferson Farfán no esperaba que uno de sus amigos más cercanos, André Carrillo, comentara la publicación con su característico sentido del humor. “Mano, ¿no me quieres adoptar?”, escribió la ‘Culebra’ a Farfán, generando las risas y miles de reacciones entre los internautas. Aunque eso no es todo, ya que su excompañero, Pablo Sabbag indicó que es una bendición ser hijo de la ‘Foquita’.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA RUPTURA SENTIMENTAL ENTRE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Luego de que Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán publicaran, a través de sus redes sociales oficiales, un comunicado anunciando que terminaron su relación sentimental, dejando consternados a muchos debido a que nunca hubo nada oficial de por medio, una de las que salió a pronunciarse, fiel a su estilo, fue Magaly Medina mediante su cuenta de TikTok. En el video, la ‘Urraca’ ironiza y hace alusión al reciente mensaje que publicó la bailarina, a pesar de no mencionar su nombre. La ‘pelirroja’ no dudó en mandar un fuerte mensaje a las mujeres para que tengan más amor propio y se empoderen.

“Mujeres del Perú y balnearios, escúchenme, si un hombre no las oficializa, entonces ustedes no estén oficializándose solitas. Hay hombres que hacen eso, les gusta tenerlas ahí escondiditas. Y peor, si nunca las oficializó entonces jamás, jamás, hagas un comunicado diciendo que la relación terminó porque solamente quedas en ridículo. Bebitas por Dios, empodérense, quiéranse un poquito, no sean tontas, esas cosas nos dejan muy mal paradas a las mujeres”, dijo la periodista.

XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN COMUNICARON EL FIN DE SU RELACIÓN

Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, este viernes 7 de febrero, ambos sorprendieron al anunciar el fin de su romance a través de sus redes sociales. La integrante de ‘La casa de la comedia’ fue la primera en comunicar la ruptura, pero sin brindar más detalles: “Quiero contarle a todos que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán. Gracias”. Mientras que, horas después, el ‘10 de la calle’ confirmó que se acabó su romance con Kanashiro y pidió comprensión a sus seguidores: “Confirmo que mi corta relación con la señorita Xiomy Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto. Gracias”, escribió.