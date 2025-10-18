La polémica entre María Julia Mantilla García, popularmente conocida como Maju Mantilla, y Gustavo Salcedo continúan en el mundo de la farándula, acaparando diariamente los principales titulares de los medios de comunicación. Durante las últimas semanas, el empresario se ha encargado de revelar ante la prensa la manera en que la conductora de televisión le habría sido infiel con su productor Christian Rodríguez. Esto ha generado no solo el asombro de los seguidores, sino también la reacción de la modelo, quien aseguró que tomará medidas legales. Sin embargo, recientemente, un nuevo escándalo ha sacudido el espectáculo nacional tras la difusión de audios en los que Salcedo habría amenazado a su aún esposa para que acepte una conciliación bajo sus términos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ADVERTENCIAS LANZÓ GUSTAVO SALCEDO A MAJU MANTILLA DURANTE LA CONCILIACIÓN?

A través del programa “Magaly TV La Firme”, se reveló unos sorprendentes audios del pasado 9 de septiembre de Gustavo Salcedo aparentemente amenazando a Maju Mantilla para que firme la conciliación bajo sus condiciones, pues caso contrario sería desalojada de la vivienda donde compartían durante años. Inclusive, el deportista mencionó que, junto a la modelo peruana, llegaron a un acuerdo de convivencia, en la que ella tenía como plazo retirarse del inmueble el 10 de julio; aunque esto no pasó. De esta manera, quedan al descubierto el tipo de relación que mantienen actualmente y la disputa por los bienes que comparten ambas figuras mediáticas de la farándula peruana.

“La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia. El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo. En esos tres meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón. Más que nada era como si quisiera arreglar las cosas, para quedarse en la casa también con los hijos y sabía que si yo no estaba contento, simplemente la saco de la casa”, dijo Salcedo.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE GUSTAVO SALCEDO SOBRE MAJU MANTILLA?

Como se recuerda, Maju Mantilla publicó en sus redes sociales una advertencia dirigida a sus detractores para que no mancillen su imagen. Ante el inesperado comunicado, el abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, indicó que la exreina de belleza deberá actuar con coherencia frente a las acciones legales que decida emprender. “El comunicado que ha publicado la señora es de hace unas horas, habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y cuando ejerza el derecho que cree tener o considera, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle”, sostuvo el letrado para ‘América hoy’.