Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero siguen llamando la atención de los medios de espectáculos y no precisamente por algún proyecto profesional, sino por anunciar oficialmente que pusieron fin a su relación de tres años, marcada por altibajos. A pesar de la ruptura amorosa este 2026, ambos personajes públicos aún mantienen un lazo que los unirá por siempre que son sus dos menores hijos: José Paolo y Giuseppe. Aunque el futbolista peruano atraviesa un difícil momento en su vida personal, esto no ha sido impedimento para que debute como conductor junto a Aldo Miyashiro en un nuevo proyecto de streaming mediante YouTube. Por su parte, la influencer brasileña ha continuado compartiendo una serie de publicaciones en sus redes sociales que ha sido interpretado por los internautas como una indirecta al ‘Depredador’ tras su reciente separación. En ese sentido, una reciente publicación ha llamado la atención de los seguidores por compartir una frase con una imagen familiar sin la presencia del futbolista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PUBLICACIÓN COMPARTIÓ ANA PAULA CONSORTE EN SUS REDES SOCIALES?

Luego de que Ana Paula Consorte confirmara, sin brindar detalles, el fin de su historia de amor con Paolo Guerrero tras más de tres años de relación, ahora la brasileña se encuentra, al parecer, en otra faceta de su vida acompañada de sus seres queridos. Por ello, a través de sus redes sociales, la popular influencer publicó una imagen que muestra cómo lleva su rutina tras la separación con el padre de sus dos últimos hijos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la frase, que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa en su vida como madre soltera: “Una mamá sola, un bebé durmiendo y otro con crisis de celos. ¿Qué hago? Me río”, escribió Consorte en su Instagram oficial.

¿Fin definitivo? Ana Paula Consorte reaparece sin Paolo Guerrero y desata rumores. Foto: Instagram - Captura

ANA PAULA CONSORTE HABRÍA ENVIADO INDIRECTA A PAOLO GUERRERO EN SUS REDES SOCIALES

Luego de que a inicios de marzo, el programa ‘Mesa caliente’ difundiera una conversación de Ana Paula Consorte en la que confirma el fin de su relación con Paolo Guerrero “desde hace un tiempo”, la modelo brasileña ha continuado compartiendo a través de sus redes sociales oficiales una serie de mensajes y frases que han sido interpretadas como una indirecta al padre de sus dos últimos hijos. En ese contexto, la influencer posteó una frase alusiva a la importancia de poner fin a una relación con alguien que no sabe amar de la manera adecuada. “Ojalá no seas como Miley (Cyrus) y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe de amarte”, se lee en el post en Instagram. Es importante recordar que anteriormente la exbailarina y el futbolista habían pasado por una situación similar, por lo que los seguidores esperan que muy pronto ambos puedan reconciliarse.