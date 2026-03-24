Por Redacción EC

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero siguen llamando la atención de los medios de espectáculos y no precisamente por algún proyecto profesional, sino por anunciar oficialmente que pusieron fin a su relación de tres años, marcada por altibajos. A pesar de la ruptura amorosa este 2026, ambos personajes públicos aún mantienen un lazo que los unirá por siempre que son sus dos menores hijos: José Paolo y Giuseppe. Aunque el futbolista peruano atraviesa un difícil momento en su vida personal, esto no ha sido impedimento para que debute como conductor junto a Aldo Miyashiro en un nuevo proyecto de streaming mediante YouTube. Por su parte, la influencer brasileña ha continuado compartiendo una serie de publicaciones en sus redes sociales que ha sido interpretado por los internautas como una indirecta al ‘Depredador’ tras su reciente separación. En ese sentido, una reciente publicación ha llamado la atención de los seguidores por compartir una frase con una imagen familiar sin la presencia del futbolista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.