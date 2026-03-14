Con infidelidades de por medio, la vida de Pamela López aún continúa estando expuesta a la crítica, y más luego que iniciara romance con Paul Michael, el cantante chalaco cuyo comunicado compartido e inmediatamente borrado, ahora vuelve a encender la polémica entre ambos. En relación a mediática pareja, hoy genera controversia la publicación de mensaje donde el vocalista de la “Combinación de la Habana”, revela detalles entorno a separación de la expareja de Christian Cueva, siendo ella quien horas después, dijo sentirse sorprendida por algo que nunca terminó conversándose.

PAUL MICHAEL PUBLICA COMUNICADO SOBRE SEPARACIÓN DE PAMELA LÓPEZ Y ELLA REACCIONA EN VIVO

Cuando todo parecía consolidarse entre Paul Michael y Pamela López tras varios meses de relación, un comunicado publicado por parte del vocalista de “La Combinación de la Habana”, ha generado que la prensa de espectáculos aborde el tema entorno a presunta ruptura.

Es así como hoy llama la atención la publicación de mensaje donde cantante chalaco expone la presunta decisión tomada entre ambos, y a partir de la cual le habrían puesto fin a una relación que sin embargo seguiría su curso tomando en consideración las revelaciones posteriores de parte de la todavía esposa de Christian Cueva.

Afirmando que el comunicado la tomó por sorpresa porque nunca conversaron acerca de terminar vínculo sentimental, Pamela López dijo mediante “Mesa Caliente” de Panamericana TV, que “Paul Michael es un chico joven, ... y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones”.

“Yo creo que fue la IA ...”, refirió asimismo entorno a la posibilidad de que el cantante chalaco se haya apoyado en herramientas tecnológicas para redactar dicho comunicado, y dudando de veracidad se refirió también a ingreso a “La Granja VIP” como posible detonante de rompimiento sentimental.

DE ESTA FORMA PAMELA LÓPEZ SORPRENDÍA ANUNCIANDO QUE INTERPRETARÍA SU PRIMERA CANCIÓN JUNTO A PAUL MICHAEL

Tal y como lo llevara a cabo Christian Cueva junto a Pamela Franco, ahora Pamela López también tiene pensado incursionar en la música buscando alejarse de la polémica, y que empiecen a hablar más de ella por sus éxitos personales.

De esta forma lo ha dado a conocer en exclusiva entrevista concedida a “Día D” de ATV, revelando que va a “grabar una canción, es una primicia”, y por lo cual espera recibir apoyo de medios y seguidores también.

“La estoy empujando para que cante una canción conmigo”, manifiesta seguidamente un Paul Michael ‘completamente enamorado’ de Pamela López, y quien está detrás del tema cuya letra parece tener mensaje dirigido a Christian Cueva y actual pareja.

Recordemos que a nivel musical, esta no sería su primera aparición oficial en la industria, ya que tras darse a conocer los detalles entorno a infidelidades de Christian Cueva, ella decidió actuar para el videoclip de “El amor de su vida” interpretada por Orquesta Candela, y luego para otros donde el cantante peruano de 27 años es el gran protagonista.

A propósito del primer tema musical que tiene proyectado lanzar junto a Paul Michael, la entrevista concedida al dominical de “Día D”, evidenció que la siguiente parte de la letra que le toca interpretar a Pamela López, estaría indirectamente asociada al futbolista del Emelec ecuatoriano: