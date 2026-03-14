Por Redacción EC

Con infidelidades de por medio, la vida de Pamela López aún continúa estando expuesta a la crítica, y más luego que iniciara romance con Paul Michael, el cantante chalaco cuyo comunicado compartido e inmediatamente borrado, ahora vuelve a encender la polémica entre ambos. En relación a mediática pareja, hoy genera controversia la publicación de mensaje donde el vocalista de la “Combinación de la Habana”, revela detalles entorno a separación de la expareja de Christian Cueva, siendo ella quien horas después, dijo sentirse sorprendida por algo que nunca terminó conversándose.